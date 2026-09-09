Сучасна адаптація шоколадного тренду полягає в невимушеності. Замість щільних матових "масок" модні будинки та візажисти роблять ставку на напівпрозорі флюїди, вишукані бальзами з легким шоколадним відтінком та олії для губ із відблиском еспресо. Головне завдання цієї осені – підкреслити природний рельєф і надати обличчю свіжого, ледь ностальгійного, але дуже сучасного вигляду.



Які відтінки помади в моді / Фото з Pinterest

Модна палітра: від світлого лате до глибокого какао

Цього сезону актуальні два протилежні напрямки, які легко адаптувати під будь-який кольоротип:

світлі та легкі гами. У тренді м'які дубові відтінки (oak wash), бежево-рожевий капучино та карамель. Вони ідеальні на щодень і працюють як елегантний нюд. Світло-коричневий блиск або олія створюють ефект доглянутих, наповнених губ без надмірного акценту;

темні та насичені тони. Для вечірніх виходів або драматичних осінніх образів обирайте відтінки холодного еспресо, гіркого шоколаду та винно-коричневого тону (raisin). Вони додають аутфіту розкоші та глибини.



Модний відтінок блиску на осінь / Фото з Pinterest

Фініш і текстури: забудьте про насичені матові текстури

Головний секрет осені 2026 – гра з фактурою. Обирайте вологий і глянцевий фініш. Прозорі коричневі блиски, олії та бальзами із сяйвом – абсолютні фаворити. Вони створюють потрібний об'єм і надають губам ефекту зволоження, що особливо актуально в холодну погоду.

Спробуйте оксамитове розмиття (Blurry Lip). Якщо ви надаєте перевагу помаді, обирайте сатинову або легку матову формулу. Наносьте її подушечками пальців або м'яким пензлем, розтушовуючи контур. Чіткі олівцеві лінії залишилися в минулому – губи повинні мати такий вигляд, ніби ви щойно випили чашку гарячого какао.



Коричнева помада на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Коричнева гама чудово підкреслює чуттєвість губ, але для цілісного гармонійного образу важливо збалансувати й інші риси обличчя. Дізнайтеся більше про те, як візуально за допомогою косметики збільшити очі, щоб ваш осінній макіяж мав максимально виразний та відкритий вигляд.