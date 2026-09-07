Як зазначають б'юті-експерти німецького Vogue, правильно підібрані техніки макіяжу здатні візуально збільшити очі та зробити погляд відкритим незалежно від їхньої природної форми. Головне завдання полягає у збереженні балансу пропорцій та грамотній роботі зі світлом.

Стратегічні світлі акценти та консилер

Світлі сяйливі тіні у внутрішніх куточках очей та посередині повіки відбивають світло й створюють ефект відпочилого погляду. Для м'якої глибини обирайте сатинові коричневі або ніжні сірі відтінки замість насиченого чорного пігменту.

Точкове нанесення легкого консилера у внутрішні й зовнішні куточки очей, а також під дугу брови візуально підтягує повіки та освіжає обличчя.

Як зробити погляд більш відкритим: дивіться відео

Правильний вигин вій та акуратні стрілки

Замість густих накладних вій віддавайте перевагу природному вигину, зафіксованому щипцями біля самого початку росту. Наносьте туш із фокусом на корені, залишаючи кінчики легкими, щоб вигин не згасав протягом дня.

Для нижньої слизової обирайте м'який бежевий каял замість контрастного білого. Лінію підводки робіть тонкою у зовнішній третині повіки з легким підйомом вгору.

Фіксація брів для ефекту ліфтингу

Низько опущений хвостик брів візуально обтяжує повіко та зменшує простір навколо очей. За допомогою гелю зачісуйте волоски вгору та трохи вбік, формуючи чітку та підняту дугу.

Як відкрити погляд за допомогою брів: дивіться фото

Обирайте світлі тіні

Темні відтінки тіней візуально роблять погляд важчим, тоді як світлі відтінки допомагають "відкрити" очі. Краще обирати кремові відтінки, світло-коричневі, молочні. Також можна придивитися до світло-сірих тіней, які можуть додати глибини без зайвого драматизму.

Які тіні вибрати для візуального збільшення очей: дивіться фото

Щоб ваш б'юті-образ мав бездоганний вигляд та тримався увесь день, перегляньте золоті правила ідеального макіяжу, які допоможуть уникнути базових помилок під час підготовки шкіри та нанесення продуктів.