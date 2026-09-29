Красный маникюр на осень 2026 года: 8 стильных идей, которые стоит попробовать

Красный маникюр – классика, которая остается актуальной независимо от сезона. Осенью этот цвет особенно уместен: он добавляет образу яркий акцент в прохладные и пасмурные дни и хорошо сочетается как с базовыми вещами, так и с яркой одеждой.

В то же время не обязательно просто покрывать все ногти красным лаком. Этой осенью привычный оттенок можно интерпретировать по-разному – добавить принты, кристаллы или создать необычную вариацию классического френча. Издание Cosmopolitan собрало несколько идей красного маникюра, которые можно взять за образец для следующего визита к мастеру.

Красный френч

Френч давно считается одним из самых универсальных вариантов маникюра. Если классические белые кончики кажутся вам слишком привычными, их можно заменить красными. Такой дизайн остается сдержанным, но в то же время придает маникюру яркий акцент.

Красный френч / Фото с страницы Efsane Nail Studio в инстаграме

Красные jelly nails

Любительницам минималистичного маникюра подойдет джелли-дизайн. Его особенность – полупрозрачное глянцевое покрытие, благодаря которому ногти напоминают цветные леденцы или желейные конфеты. В красном цвете так же имеет легкий полупрозрачный эффект, поэтому оттенок выглядит мягче, чем при плотном покрытии.

Красный маникюр с кристаллами

Красное покрытие можно дополнить небольшими кристаллами. Например, украсить ими один или два ногтя или добавить несколько камешков у основания ногтевой пластины. Это простой способ разнообразить классический красный маникюр, не прибегая к сложному дизайну.

Маникюр с камушками / Фото со страницы в инстаграме @craftedbyaprince

Красный маникюр с анималистическим принтом

Красный лак можно сочетать и с анималистическим принтом. Например, леопардовый или зебровый узор можно нанести только на кончики ногтей, а остальную часть оставить красной. Еще один вариант – использовать красный цвет в самом принте.

Маникюр с анималистическим принтом / Фото с страницы в инстаграме @chummy.nails

Красный маникюр в горошек

Гороховый принт тоже можно обыграть в оттенках красного. Для этого в качестве основы стоит взять один красный лак, а точки сделать другим оттенком. Такой дизайн поможет разнообразить привычный красный маникюр, не перегружая его. Еще один вариант – нанести небольшие красные точки на нюдовую основу. Такой маникюр будет выглядеть легче и подойдет тем, кто не хочет полностью покрывать ногти ярким цветом.

Красный маникюр в горошек / Фото с страницы Mia Nail Studio в инстаграме

Клетчатый маникюр

Клетчатый принт традиционно ассоциируется с осенью, поэтому он хорошо сочетается с красным лаком. Узор можно нанести на все ногти или сделать акцент только на нескольких. Например, красную основу можно дополнить тонкими линиями другого оттенка, создав эффект клеточки.

Клетчатый маникюр / Фото с страницы Iola Pallade в инстаграме

Лунный маникюр

Еще один способ использовать красный цвет – лунный маникюр. В этом случае у основания ногтя остается неокрашенный участок в форме полумесяца, а остальную часть ногтевой пластины покрывают красным лаком. По желанию "лунку" можно оставить прозрачной или использовать для нее нюдовый оттенок.

Лунный маникюр / Фото с страницы в инстаграме Shelbi Adams

Обратный красный френч

Подобный принцип можно использовать и в обратном френче. Здесь красный акцент располагается не на кончике ногтя, а у его основания. Красную линию в форме полумесяца можно нанести на нюдовую или прозрачную основу.



Обратный красный френч / Фото с инстаграм-страницы Nine Moons Nail Salon ChCh

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