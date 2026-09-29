Красный маникюр на осень 2026 года: 8 стильных идей, которые стоит попробовать
Красный маникюр – классика, которая остается актуальной независимо от сезона. Осенью этот цвет особенно уместен: он добавляет образу яркий акцент в прохладные и пасмурные дни и хорошо сочетается как с базовыми вещами, так и с яркой одеждой.
В то же время не обязательно просто покрывать все ногти красным лаком. Этой осенью привычный оттенок можно интерпретировать по-разному – добавить принты, кристаллы или создать необычную вариацию классического френча. Издание Cosmopolitan собрало несколько идей красного маникюра, которые можно взять за образец для следующего визита к мастеру.
Красный френч
Френч давно считается одним из самых универсальных вариантов маникюра. Если классические белые кончики кажутся вам слишком привычными, их можно заменить красными. Такой дизайн остается сдержанным, но в то же время придает маникюру яркий акцент.
Красные jelly nails
Любительницам минималистичного маникюра подойдет джелли-дизайн. Его особенность – полупрозрачное глянцевое покрытие, благодаря которому ногти напоминают цветные леденцы или желейные конфеты. В красном цвете так же имеет легкий полупрозрачный эффект, поэтому оттенок выглядит мягче, чем при плотном покрытии.
Красный маникюр с кристаллами
Красное покрытие можно дополнить небольшими кристаллами. Например, украсить ими один или два ногтя или добавить несколько камешков у основания ногтевой пластины. Это простой способ разнообразить классический красный маникюр, не прибегая к сложному дизайну.
Красный маникюр с анималистическим принтом
Красный лак можно сочетать и с анималистическим принтом. Например, леопардовый или зебровый узор можно нанести только на кончики ногтей, а остальную часть оставить красной. Еще один вариант – использовать красный цвет в самом принте.
Красный маникюр в горошек
Гороховый принт тоже можно обыграть в оттенках красного. Для этого в качестве основы стоит взять один красный лак, а точки сделать другим оттенком. Такой дизайн поможет разнообразить привычный красный маникюр, не перегружая его. Еще один вариант – нанести небольшие красные точки на нюдовую основу. Такой маникюр будет выглядеть легче и подойдет тем, кто не хочет полностью покрывать ногти ярким цветом.
Клетчатый маникюр
Клетчатый принт традиционно ассоциируется с осенью, поэтому он хорошо сочетается с красным лаком. Узор можно нанести на все ногти или сделать акцент только на нескольких. Например, красную основу можно дополнить тонкими линиями другого оттенка, создав эффект клеточки.
Лунный маникюр
Еще один способ использовать красный цвет – лунный маникюр. В этом случае у основания ногтя остается неокрашенный участок в форме полумесяца, а остальную часть ногтевой пластины покрывают красным лаком. По желанию "лунку" можно оставить прозрачной или использовать для нее нюдовый оттенок.
Обратный красный френч
Подобный принцип можно использовать и в обратном френче. Здесь красный акцент располагается не на кончике ногтя, а у его основания. Красную линию в форме полумесяца можно нанести на нюдовую или прозрачную основу.
Обратный красный френч / Фото с инстаграм-страницы Nine Moons Nail Salon ChCh
Ранее мы рассказывали о трендах осеннего маникюра 2026 года.