В то же время не обязательно просто покрывать все ногти красным лаком. Этой осенью привычный оттенок можно интерпретировать по-разному – добавить принты, кристаллы или создать необычную вариацию классического френча. Издание Cosmopolitan собрало несколько идей красного маникюра, которые можно взять за образец для следующего визита к мастеру.
Красный френч
Френч давно считается одним из самых универсальных вариантов маникюра. Если классические белые кончики кажутся вам слишком привычными, их можно заменить красными. Такой дизайн остается сдержанным, но в то же время придает маникюру яркий акцент.
Красный френч / Фото с страницы Efsane Nail Studio в инстаграме
Красные jelly nails
Любительницам минималистичного маникюра подойдет джелли-дизайн. Его особенность – полупрозрачное глянцевое покрытие, благодаря которому ногти напоминают цветные леденцы или желейные конфеты. В красном цвете так же имеет легкий полупрозрачный эффект, поэтому оттенок выглядит мягче, чем при плотном покрытии.
Красный маникюр с кристаллами
Красное покрытие можно дополнить небольшими кристаллами. Например, украсить ими один или два ногтя или добавить несколько камешков у основания ногтевой пластины. Это простой способ разнообразить классический красный маникюр, не прибегая к сложному дизайну.
Маникюр с камушками / Фото со страницы в инстаграме @craftedbyaprince
Красный маникюр с анималистическим принтом
Красный лак можно сочетать и с анималистическим принтом. Например, леопардовый или зебровый узор можно нанести только на кончики ногтей, а остальную часть оставить красной. Еще один вариант – использовать красный цвет в самом принте.
Маникюр с анималистическим принтом / Фото с страницы в инстаграме @chummy.nails
Красный маникюр в горошек
Гороховый принт тоже можно обыграть в оттенках красного. Для этого в качестве основы стоит взять один красный лак, а точки сделать другим оттенком. Такой дизайн поможет разнообразить привычный красный маникюр, не перегружая его. Еще один вариант – нанести небольшие красные точки на нюдовую основу. Такой маникюр будет выглядеть легче и подойдет тем, кто не хочет полностью покрывать ногти ярким цветом.
Красный маникюр в горошек / Фото с страницы Mia Nail Studio в инстаграме
Клетчатый маникюр
Клетчатый принт традиционно ассоциируется с осенью, поэтому он хорошо сочетается с красным лаком. Узор можно нанести на все ногти или сделать акцент только на нескольких. Например, красную основу можно дополнить тонкими линиями другого оттенка, создав эффект клеточки.
Клетчатый маникюр / Фото с страницы Iola Pallade в инстаграме
Лунный маникюр
Еще один способ использовать красный цвет – лунный маникюр. В этом случае у основания ногтя остается неокрашенный участок в форме полумесяца, а остальную часть ногтевой пластины покрывают красным лаком. По желанию "лунку" можно оставить прозрачной или использовать для нее нюдовый оттенок.
Лунный маникюр / Фото с страницы в инстаграме Shelbi Adams
Обратный красный френч
Подобный принцип можно использовать и в обратном френче. Здесь красный акцент располагается не на кончике ногтя, а у его основания. Красную линию в форме полумесяца можно нанести на нюдовую или прозрачную основу.
Обратный красный френч / Фото с инстаграм-страницы Nine Moons Nail Salon ChCh
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