Эта куртка станет главным трендом осени 2026 года: как ее носить и какую модель выбрать
Если вы как раз ищете, чем обновить верхнюю одежду к осени, стоит обратить внимание на куртку с высоким воротником-стойкой (funnel-neck jacket). Этот фасон уже несколько сезонов набирает популярность, а осенью 2026 года, похоже, станет одним из главных трендов верхней одежды.
Почему куртка с высоким воротником-стойкой стала такой популярной в этом сезоне и как ее носить, рассказало издание Vogue.
Откуда взялся тренд на куртки с высоким воротником
Популярность этого силуэта во многом обусловлена дизайнером Фиби Файло. В дебютной коллекции своего бренда, представленной в 2023 году, она сделала ставку на выразительные силуэты верхней одежды, в частности на модели с высоким воротником.
Впоследствии подобные куртки начали появляться в коллекциях других брендов, а затем – и в масс-маркете. Так модель с высоким воротником постепенно стала одним из заметных трендов. И, судя по всему, осенью и зимой 2026 года она станет еще популярнее.
Во время недавней Недели моды в Копенгагене гости показов активно носили куртки с высоким воротником. Их сочетали с различными вещами – от юбок-карандашей до свободных джинсов и классических брюк.
Как носить куртку с воротником-стойкой осенью
Одно из главных преимуществ куртки с высоким воротником – ее универсальность. Высокий воротник придает образу выразительность, а саму куртку легко сочетать как с повседневной одеждой, так и с более классическими вещами.
Для непринужденного образа ее можно носить с прямыми или широкими джинсами и базовой обувью.
Если же хочется более элегантного сочетания, куртку стоит стилизовать с юбкой или костюмными брюками.
Что касается посадки, стилисты советуют выбирать оверсайз. Объемный силуэт, напоминающий кокон, обеспечивает комфорт и придает образу непринужденную роскошь.
Какого цвета выбрать куртку
Самый практичный вариант на осень – нейтральная куртка черного, кремового или бежевого цвета. Такую верхнюю одежду легко сочетать с вещами, которые уже есть в гардеробе.
Если хочется сделать куртку акцентным элементом образа, выбирайте яркие оттенки. Например, красная модель будет особенно стильно смотреться в сочетании с прямыми джинсами насыщенного темно-синего цвета – индиго.
Кстати, ранее мы рассказывали о 3 главных антитрендах верхней одежды на осень 2026 года.