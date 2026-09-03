Эта куртка станет главным трендом осени 2026 года: как ее носить и какую модель выбрать

Если вы как раз ищете, чем обновить верхнюю одежду к осени, стоит обратить внимание на куртку с высоким воротником-стойкой (funnel-neck jacket). Этот фасон уже несколько сезонов набирает популярность, а осенью 2026 года, похоже, станет одним из главных трендов верхней одежды.

Почему куртка с высоким воротником-стойкой стала такой популярной в этом сезоне и как ее носить, рассказало издание Vogue.

Откуда взялся тренд на куртки с высоким воротником

Популярность этого силуэта во многом обусловлена дизайнером Фиби Файло. В дебютной коллекции своего бренда, представленной в 2023 году, она сделала ставку на выразительные силуэты верхней одежды, в частности на модели с высоким воротником.

Впоследствии подобные куртки начали появляться в коллекциях других брендов, а затем – и в масс-маркете. Так модель с высоким воротником постепенно стала одним из заметных трендов. И, судя по всему, осенью и зимой 2026 года она станет еще популярнее.

Во время недавней Недели моды в Копенгагене гости показов активно носили куртки с высоким воротником. Их сочетали с различными вещами – от юбок-карандашей до свободных джинсов и классических брюк.

Как носить куртку с воротником-стойкой осенью

Одно из главных преимуществ куртки с высоким воротником – ее универсальность. Высокий воротник придает образу выразительность, а саму куртку легко сочетать как с повседневной одеждой, так и с более классическими вещами.

Для непринужденного образа ее можно носить с прямыми или широкими джинсами и базовой обувью.

Если же хочется более элегантного сочетания, куртку стоит стилизовать с юбкой или костюмными брюками.

Что касается посадки, стилисты советуют выбирать оверсайз. Объемный силуэт, напоминающий кокон, обеспечивает комфорт и придает образу непринужденную роскошь.

Какого цвета выбрать куртку

Самый практичный вариант на осень – нейтральная куртка черного, кремового или бежевого цвета. Такую верхнюю одежду легко сочетать с вещами, которые уже есть в гардеробе.

Если хочется сделать куртку акцентным элементом образа, выбирайте яркие оттенки. Например, красная модель будет особенно стильно смотреться в сочетании с прямыми джинсами насыщенного темно-синего цвета – индиго.

Красная ветровка с воротником-стойкой / Фото с инстаграма Charlotte Olivia

Кстати, ранее мы рассказывали о 3 главных антитрендах верхней одежды на осень 2026 года.