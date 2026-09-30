Неожиданно элегантно: образ Лилы Мосс буквально создан для стильных осенних дней

Одним из главных трендов этого года и, уверены, следующего, является сочетание разноплановых принтов. От несочетаемых до вполне понятных геометрических вариантов. Один из таких образов уже продемонстрировала дочь известной супермодели Кейт Мосс – Лила.

Во время Недели моды в Нью-Йорке на показе Calvin Klein весна-лето 2027 Лила Мосс появилась в интересном образе, идеально подходящем для осенних дней. Модель сочетала клетчатую рубашку в черно-белых тонах с серой юбкой-карандашом в тонкую серую полоску. Минимум аксессуаров и украшений, легкий макияж и ничего больше.

На первый взгляд кажется, что этот дуэт контрастный и немного странный, однако при более детальном рассмотрении уже понимаешь, что это классное и стильное сочетание. Свой наряд Лила дополнила черными мюлями с острым носком и тонкими ремешками, что придало образу элегантности. Этот лук получился действительно неожиданно элегантным.

Лила Мосс в клетчатой рубашке с юбкой: смотрите фото

Как повторить образ Лилы Мосс с геометрическими принтами

Главный секрет стильного сочетания двух разных принтов заключается в единой цветовой гамме. Если вы выбираете монохромные оттенки – черный, белый, серый или бежевый – риск ошибиться сводится к нулю. Базовые цвета объединяют совершенно разные геометрические узоры в один целостный и продуманный наряд.



Как носить геометрические принты осенью / Фото с Pinterest

Если у вас нет именно такой юбки или рубашки, аналогичный эффект легко создать с помощью других вещей. Попробуйте сочетать клетчатый оверсайз-жакет с классическими штанами в тонкую полоску или наденьте полосатую рубашку под объемный свитер с геометрическим принтом.

А для более прохладной погоды вместо открытых мюлей прекрасно подойдут кожаные ботильоны с острым носком или элегантные лоферы на массивной подошве.

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