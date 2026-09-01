Она, возможно, уже есть в вашем шкафу: самая практичная вещь для межсезонья

На календаре уже 1 сентября, а значит, лето осталось позади. Впереди еще будут по-настоящему прохладные осенние дни, однако на улице уже не так жарко, чтобы каждый день носить короткие топы и шорты.

Именно в этот период особенно актуальны вещи для межсезонья. Их можно носить уже сейчас, а впоследствии легко адаптировать к более прохладной погоде, надевая сверху жакеты, куртки или пальто. Эксперты MODEISME рассказали об одной из самых практичных вещей этого сезона. И вполне возможно, что она уже есть в вашем гардеробе.

Речь идет о простом лонгсливе. Он снова стал популярным вместе с возвращением моды на минимализм 90-х и простые повседневные образы. Эта базовая вещь хорошо вписывается в гардероб и позволяет создавать разные образы в зависимости от погоды и ситуации.

Инстаграм-модницы в этом сезоне носят свободные лонгсливы, сочетая их с джинсами свободного кроя, бермудами и юбками до колена.

Как стильно носить лонгсливы. Для просмотра фото листайте вправо:

Кстати, ранее мы рассказывали о семи моделях лонгсливов, которые помогут разнообразить осенний гардероб.