Роскошный маникюр в цвете вина: 5 оригинальных идей, которые выглядят дорого

Осенний маникюр – это прекрасная возможность отказаться от пастельной или яркой палитры и добавить в свой стиль глубокие акценты. Насыщенный оттенок бордо делает дизайн ногтей визуально дорогим и подчеркивает изысканность любого уютного наряда.

С наступлением первых прохладных дней модная палитра естественным образом меняется в пользу насыщенных и теплых оттенков. Эксперты InStyle отмечают, что винные и бордовые оттенки остаются бесспорными фаворитами осеннего сезона, ведь они подходят к любой форме ногтей и легко сочетаются как с повседневным, так и с вечерним гардеробом.

5 роскошных вариаций маникюра в бордовом цвете

1. Бордовые квадратики. Глубокое монохромное покрытие на аккуратной четкой квадратной форме. Однотонный лак цвета красного вина выглядит сдержанно, но чрезвычайно благородно. Это идеальный выбор для поклонниц эстетики old money и минимализма.



Бордовый маникюр на квадратных ногтях / фото из инстаграма

2. Бордовый "кошачий глаз". Магнетический эффект "кошачьего глаза" придает глубины и очаровательного сияния винному оттенку. Такое покрытие мягко переливается под светом, создавая загадочный и динамичный эффект на ногтях.



Бордовый "кошачий глаз" на короткие ногти / фото из инстаграма

3. Бордовое сияние. Сочетание глубокого бордового с нежным мерцающим топом или мелким шиммером. Мягкий блеск освежает темную базу и придает маникюру роскошный вид без лишней вычурности.



Бордовый маникюр с блестками / фото из инстаграма

4. Маникюр с инжиром. Оригинальный сезонный нейл-арт с изящным рисунком спелого фрукта. Детализированный инжир на нюдовой основе в сочетании с бордовыми акцентами создает уютную осеннюю эстетику.



Маникюр с инжиром на осень 2026 / фото из инстаграма

5. Узоры в стиле керамики. Изысканный дизайн, вдохновленный мастерством расписной керамики. Художественные орнаменты и тонкие линии в сочетании бордового, белого и золотого цветов превращают каждый ноготок в настоящее произведение искусства.



Маникюр в бордовых оттенках с узорами / фото из инстаграма

Напомним, ранее мы подробно разбирали главные тренды осеннего маникюра 2026 года, где наряду с насыщенным цветом спелой вишни доминируют шоколадные тона, нежный френч и загадочный дизайн с эффектом ауры.