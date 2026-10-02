Маникюр для женщин 50 плюс: какая техника визуально омолаживает руки

Современные бьюти-технологии достигли такого уровня, что визуально подтянуть и омолодить можно не только лицо, но и кожу рук. Последние разработки в нейл-индустрии доказывают: грамотный маникюр способен заменить омолаживающие процедуры и сделать руки изящными без каких-либо инъекций. Женщины 50+, возьмите это на вооружение.

Новый популярный тренд – маникюр с эффектом лифтинга, пишет Vogue. Это особая техника маникюра, которая визуально делает пальцы более изящными, ухоженными и длинными.

Маникюр с эффектом лифтинга: в чем суть техники

За громким названием скрывается хорошо известная мастерам техника сухого (аппаратного) маникюра. Благодаря идеальной подготовке кутикулы и ногтевой пластины создается оптическая иллюзия: ногтевое ложе кажется длиннее, а сами пальцы – изящнее и тоньше.

Ключевая особенность этой процедуры заключается в отказе от распаривания рук в воде или использования ремуверов. Мастер работает исключительно аппаратом с фрезами по сухой коже. Когда ногти замачивают в воде, пластина впитывает влагу и расширяется, а после высыхания сужается, из-за этого покрытие быстро отслаивается. Сухой способ гарантирует идеальную поверхность для геля и защищает кожу от микротрещин.

Что такое маникюр с эффектом лифтинга: смотрите фото

Также при таком маникюре важно создать правильную оптическую иллюзию. С возрастом кожа рук теряет тонус, а естественная форма ногтей может становиться шире. Эта новая старая техника возвращает кистям молодой вид благодаря двум ключевым нюансам: грамотной форме и правильному распределению цвета.

Как выполняется техника

Аппаратная очистка: с помощью электрического фрезера и алмазной насадки мастер аккуратно удаляет ороговевшую кожу и кутикулу, создавая максимально чистую и ровную линию.

Нанесение покрытия вплотную: благодаря глубокой очистке цвет наносится тонкой кистью практически под кутикулу. Это создает эффект "бесконечного" ногтя и визуально удлиняет форму.

Формирование после нанесения покрытия: сначала наносится мягкий гель для выравнивания, и только после этого мастер формирует окончательную форму, что позволяет достичь идеальной геометрии.

Для эффекта подтяжки используют нюдовые, молочные, пастельно-розовые или полупрозрачные оттенки, максимально приближенные к естественному тону кожи.

Какой маникюр удлиняет ногти: смотрите фото

А если хотите добавить немного элегантного цвета – попробуйте новый модный оттенок, который уже продемонстрировала трендсеттерка Хейли Бибер.