Недавно модель и основательница собственного косметического бренда Rhode продемонстрировала роскошный оттенок, который вскоре мы увидим на пальчиках всех модниц. На показе весна-лето 2027 Saint Laurent Хейли сочетала свой полностью черный образ с глянцевыми темными ногтями.

В модных журналах этот маникюр уже окрестили "шоколадным ганашем". Глубокий и насыщенный шоколадный цвет станет идеальной альтернативой вамп-маникюру в черном. Он просто идеально вписался в черный образ Хейли, став дополнительным заметным акцентом.



Шоколадный маникюр Хейли Бибер / Getty Images

Шоколадные и глубокие кофейные оттенки в маникюре уже не впервые завоевывают сердца стилистов, однако именно этой осенью они переживают настоящий ренессанс. Насыщенная коричневая палитра – от насыщенного горького шоколада до теплой корицы и карамели – придает ногтям дорогой, сдержанный и в то же время изысканный вид.

Это универсальная основа, которая подходит к любой длине и форме ногтей и легко сочетается как с уютными трикотажными свитерами, так и с вечерними шелковыми платьями. Если вы ищете стильный оттенок, который придаст образу шарма и тепла, обязательно обратите внимание именно на шоколадную гамму – это беспроигрышная классика, которая всегда выглядит актуально.



Маникюр Хейли Бибер с темно-коричневым цветом / Getty Images

Шоколадный оттенок также можно использовать дозировано. Например, сделать френч с коричневой "улыбкой" или использовать цвет в лаконичной абстракции. Вариантов может быть множество.

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