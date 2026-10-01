Нещодавно модель і засновниця власного косметичного бренду Rhode засвітила розкішний відтінок, який скоро будемо бачити на пальчиках усіх модниць. На показі весна-літо 2027 Saint Laurent Гейлі поєднала свій повністю чорний образ з глянцевими темними нігтями.

У модних журналах цей манікюр вже охрестили "шоколадним ганашем". Глибокий та насичений шоколадний колір стане ідеальною альтернативою для вамп-манікюру у чорному. Він просто ідеально вписався в чорний образ Гейлі, ставши додатковим помітним акцентом.



Шоколадний манікюр Гейлі Бібер / Getty Images

Шоколадні та глибокі кавові відтінки в манікюрі вже не вперше завойовують серця стилістів, проте саме цієї осені вони переживають справжній ренесанс. Багата коричнева палітра – від насиченого гіркого шоколаду до теплої кориці й карамелі – має на нігтях дорогий, стриманий та водночас вишуканий вигляд.

Це універсальна база, яка пасує до будь-якої довжини чи форми нігтів і легко поєднується як із затишними трикотажними светрами, так і з вечірніми шовковими сукнями. Якщо ви шукаєте стильний відтінок, який додасть образу шарму й тепла, обов’язково зверніть увагу саме на шоколадну гаму – це безпрограшна класика, яка завжди має актуальний вигляд.



Манікюр Гейлі Бібер з темно-коричневим кольором / Getty Images

Шоколадний відтінок також можна використовувати дозовано. Наприклад, зробити френч з коричневою "посмішкою" чи використати колір в лаконічній абстракції. Варіантів може бути безліч.

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