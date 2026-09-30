В этом сезоне в моде преобладают изящество, естественность и сдержанность, поэтому от многих "сложных" и слишком тяжелых вариантов лучше отказаться. Мы собрали пять маникюрных антитрендов, которые уже выглядят устаревшими и точно не добавят вам стиля.

Длина ради длины

"Километровые" ногти начинают уходить на второй план. В трендах по-прежнему остаются тонкие длинные ноготки с ярким и неординарным маникюром, однако длинная квадратная форма, которая выглядит грубо, уже становится моветоном.



Длинные ногти уже не в моде / Фото с Pinterest

Неоновые цвета

Кислотные оттенки оставляем до теплого сезона. Слишком агрессивный яркий маникюр с неоновыми цветами выпал из трендов. Если захотите добавить неон в свой осенний маникюр, то делайте это дозировано.



Кислотный маникюр стал антитрендом осени 2026 года / Фото с Pinterest

Россыпь камней и кристаллов

Объемные украшения, например, камни, стразы, кристаллы, свидетельствуют о безвкусице. Если их и использовать, то очень лаконично и точно не на каждом ноготке. Выбирайте сдержанные качественные украшения, которые не будут перегружать образ.



Маникюр со стразами вышел из моды / Фото с Pinterest

Классический френч с широкой полосой

Знаем-знаем, французский маникюр – это вневременная классика, которая всегда уместна. Поэтому в данном случае речь идет о грубом варианте френча с очень широкой "улыбкой". Сейчас в моде более изящные варианты этого нейл-дизайна.



Французский маникюр с широкой полосой не в моде / Фото с Pinterest

Агрессивный 3D-дизайн

Чрезмерная лепка, перегрузка деталями и сочетание различных элементов на одном ногте уже устаревают. Если и использовать такие элементы, то очень осторожно и дозировано.



Маникюр с 3D-дизайном попал в антитренды / Фото с Pinterest

Конечно, все очень индивидуально, и маникюр со стразами на каждом пальце может выглядеть классно и стильно, если это концептуально вписывается в ваш общий стиль. Ну а о главных трендах в маникюре мы рассказывали ранее – ищите свой идеальный вариант.