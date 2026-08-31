3 смелые идеи французского маникюра из 80-х, которые переворачивают тенденции осени 2026 года

Этой осенью классический французский маникюр уступает место дерзкому ретро. Именно поэтому на ногтях модниц все чаще появляются анималистические узоры, блеск диско-шаров и неоновые акценты.

Возвращение яркой эстетики 80-х в современное пространство красоты сделало нейл-арт главной площадкой для смелых экспериментов. На этот раз волну ностальгии подхватил именно французский маникюр. Новые интерпретации классики воплощают атмосферу диско, экстравагантность и главный девиз той эпохи о том, что больше всегда означает лучше, пишет издание Vogue Mexico.

Французский маникюр с анималистическим принтом

Осенью 2026 года модницам стоит обратить внимание на френч с анималистическим узором. Здесь можно смело сочетать полоски зебры, пятна леопарда или гепарда. Безупречного результата удастся также добиться благодаря нейтральной основе, которая выгодно подчеркнет линию улыбки, а спокойная кофейная палитра самого рисунка придаст маникюру особую изысканность.

Красивый маникюр на осень 2026 / Фото Pinterest

Сверкающий френч с эффектом диско

Ногти, похожие на миниатюрные зеркальные диско-шары, стали одним из самых заметных трендов этой осени. Если раньше блеск полностью покрывал всю ногтевую пластину, то теперь стоит добавить блеск именно на кончиках ногтей в формате французского маникюра. Такой вариант идеально подойдет всем, кто мечтает примерить стиль культовой певицы Шер и сиять каждый день.

Какой маникюр сделать осенью – стильный дизайн / Фото Pinterest

Французский маникюр "полумесяц"

Ретро-дизайны вновь вдохновляют на смелое самовыражение и яркую игру с формами. Среди главных фаворитов сезона оказался обратный френч в форме полумесяца, выполненный в сочных кислотных оттенках. Этот смелый тренд с более чем 30-летней историей вновь захватывает соцсети и гарантирует эффектный акцент в любом осеннем образе.

Яркий маникюр, который стоит сделать осенью / Фото Pinterest

Кстати, на днях мы уже рассказывали о главных трендах маникюра осени 2026 года.