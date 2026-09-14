7 вещей в стиле минимализма 90-х, которые мы будем носить всю осень

Эстетика минимализма 1990-х годов вновь возвращается на мировые подиумы и становится главным ориентиром для уютных осенних образов. Чистые силуэты, сдержанная палитра и акцент на качественных тканях помогают создать роскошный капсульный гардероб на каждый день.

Новый всплеск интереса к иконе стиля 90-х Каролин Бессетт Кеннеди оказал существенное влияние на новые коллекции мировых брендов, пишет Vogue. На подиумах Toteme, Celine и Calvin Klein демонстрируют, что ключом к актуальному аутфиту остаются утонченная непринужденность и отсутствие лишних деталей. Для создания лаконичной базовой капсульной коллекции стилисты выделяют несколько фаворитов, которые идеально подходят для прохладных дней.

Длинное однобортное пальто

Прямой крой, четкая линия плеч и строгий силуэт создают сдержанный и дорогой вид. Таке пальто из качественной шерсти прекрасно гармонирует как с деловыми костюмами, так и с повседневным денимом.



Однобортное пальто на осень 2026 / Фото из инстаграма inga sinkeviciene

Юбка-карандаш длины миди

Этот элемент возвращает в моду женственность без лишней провокационности. Модели из плотной ткани или качественного шелка подчеркивают линию бедер и визуально удлиняют фигуру.



Юбка-миди на осень / Фото с Pinterest

Вязаный топ-водолазка без рукавов

Трикотажный топ с высоким горлом служит идеальной основой для многослойных образов. Его удобно носить под объемные жакеты, кардиганы или самостоятельно в более теплые дни.



Трикотажный топ-водолазка без рукавов на осень 2026 / Фото с Pinterest

Лаконичная кожаная сумка

Забудьте о сложных деталях и большом количестве фурнитуры. Простая сумка четкой геометрической формы из гладкой кожи придает собранность любому ансамблю.



Модная сумка на осень в стиле 90-х / Фото с Pinterest

Жакет без воротника

Лаконичный подход к крою позволяет акцентировать внимание на линии шеи и ключиц. Такой жакет легко сочетать с строгими штанами или платьями лаконичного фасона.



Жакет без воротника на осень 2026 / Фото с Pinterest

Балетки на невысоком каблуке

Элегантная обувь на устойчивом каблуке высотой в несколько сантиметров сочетает комфорт с изысканностью. Она делает походку более легкой и подходит к любой длине юбок или брюк.



Модная обувь на осень из 90-х / Фото с Pinterest

Прямые узкие штаны

Вместо экстремального оверсайза в моду возвращаются умеренно узкие штаны и джинсы прямого кроя. Они уравновешивают объемную верхнюю одежду и создают гармоничный силуэт.



Модные джинсы в стиле 90-х на осень 2026 / Фото с Pinterest

Минимализм 90-х – это не только одежда, но и ощущение легкости и уверенности в собственном выборе. А чтобы полностью подготовить свой гардероб к сезонным изменениям, узнайте также о том, какая верхняя одежда будет в моде осенью 2026 года.