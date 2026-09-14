Новий сплеск інтересу до ікони стилю 90-х Каролін Бессетт Кеннеді суттєво вплинув на свіжі колекції світових брендів, пише Vogue, Подіуми Toteme, Celine та Calvin Klein демонструють, що ключем до актуального аутфіту залишається витончена невимушеність і відсутність зайвих деталей. Для створення лаконічної базової капсули стилісти виділяють кілька фаворитів, які ідеально вписуються в прохолодні дні.

Довге однобортне пальто

Прямий крій, чітка лінія плечей та строгий силует створюють стриманий і дорогий вигляд. Таке пальто з якісної вовни чудово гармонує як із діловими костюмами, так і з повсякденним денімом.



Однобортне пальто на осінь 2026 / Фото з інстаграму inga sinkeviciene

Спідниця-олівець довжини міді

Цей елемент повертає в моду жіночність без зайвої провокативності. Моделі зі щільної тканини або якісного шовку підкреслюють лінію стегон та візуально видовжують фігуру.



Спідниця-міді на осінь / Фото з Pinterest

В'язаний топ-водолазка без рукавів

Трикотажний топ із високим горлом слугує ідеальною базою для багатошарових образів. Його зручно носити під об'ємні жакети, кардигани або самостійно в тепліші дні.



Трикотажний топ-водолазка без рукавів на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Лаконічна шкіряна сумка

Забудьте про складні деталі та велику кількість фурнітури. Проста сумка чіткої геометричної форми з гладкої шкіри надає зібраності будь-якому ансамблю.



Модна сумка на осінь у стилі 90-х / Фото з Pinterest

Жакет без коміра

Лаконічний підхід до крою дозволяє акцентувати увагу на лінії шиї та ключицях. Такий жакет легко комбінувати зі строгими штанами чи сукнями лаконічного фасону.



Жакет без коміра на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Балетки на невисоких підборах

Елегантне взуття на стійких підборах заввишки кілька сантиметрів поєднує комфорт із вишуканістю. Воно робить ходу легшою та пасує до будь-якої довжини спідниць або штанів.



Модне взуття на осінь з 90-х / Фото з Pinterest

Прямі вузькі штани

Замість екстремального оверсайзу в моду повертаються помірно вузькі штани та джинси прямого крою. Вони балансують об'ємний верхній одяг і створюють гармонійний силует.



Модні джинси у стилі 90-х на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Мінімалізм 90-х – це не лише про одяг, а й про відчуття легкості та впевненості у власному виборі. А щоб повністю підготувати свій гардероб до сезонних змін, дізнайтеся також про те, який верхній одяг буде в моді восени 2026 року.