Вместо балеток и лоферов: эта неожиданная обувь врывается в осенние тренды

С наступлением осенней прохлады на смену открытым сандалиям и классическим балеткам приходит практичная и изысканная альтернатива. Так называемые джазовки стремительно завоевывают модные подиумы и уличный стиль, предлагая идеальный баланс между элегантностью и повседневным комфортом.

Модная индустрия продолжает черпать вдохновение в мире искусства. Если в прошлых сезонах в гардеробе модниц преобладали классические балетки, то этой осенью центр внимания сместился в сторону более практичной и устойчивой обуви на шнурках – это так называемые джазовки.

Откуда появились джазовки и почему они так называются

История этой обуви берет свое начало в танцевальных классах и на сцене. Джазовые туфли – это специальная мягкая обувь на шнурках, которую танцоры использовали для джазовых танцев и современных хореографических постановок благодаря ее гибкости и четкой посадке на ноге.



Как выглядят джазовые туфли / Фото с сайта Free People

Своим прорывом в мир повседневного гардероба джазовые туфли обязаны культовому французскому бренду Repetto. Основательница марки Роуз Репетто создала легендарную модель Zizi, названную в честь ее невестки, известной балерины и танцовщицы Зизи Жанмер.

В 1970-х годах эту обувь сделал частью своего фирменного бунтарского стиля французский музыкант и икона моды Серж Генсбур.

Почему джазовые туфли удобнее балеток и лоферов

По своей сути джазовые туфли представляют собой что-то среднее между элегантными балетками и лаконичными низкими кедами. В отличие от классических балеток, которые зачастую не обеспечивают достаточной поддержки стопы, джазовые туфли прекрасно фиксируют ногу благодаря шнуровке.

Они значительно легче и гибче, чем массивные лоферы или строгие броги. Это делает их идеальным выбором для длительных осенних прогулок по городу, когда хочется совместить удобство кроссовок с изяществом классической обуви.

С чем носить джазовые туфли осенью 2026 года: смотрите фото

С чем носить джазовые туфли этой осенью

Эта обувь удивительно универсальна и легко адаптируется к разным стилям гардероба. Стилисты предлагают несколько проверенных формул образов для любого повода:

Французский шик: сочетайте белые или черные кожаные джазовые туфли с прямыми джинсами длиной до щиколотки, базовой белой рубашкой и объемным тренчем или модным кардиганом. Деловой, но непринужденный стиль: джазовые куртки прекрасно разбавляют строгость костюмов оверсайз со штанами, придавая образу непринужденности и легкости. Романтичный контраст: носите их с юбками-миди или трикотажными платьями, дополняя образ плотными колготками или изящными носочками.

Подходят ли джазовки ко всем стилям? Они идеально вписываются в casual, smart casual, ретро и минимализм. Единственное предостережение – не стоит сочетать их со слишком спортивной одеждой, чтобы образ не выглядел как тренировочная форма. И не забываем о трендовом верхе этой осенью – узнайте, какие модели мы будем носить осенью вместо тренча.