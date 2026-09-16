Модна індустрія продовжує надихатися світом мистецтва. Якщо у минулі сезони в гардеробі модниць переважали класичні балетки, то цієї осені центр уваги змістився у бік більш практичного та стійкого взуття на шнурівці – це так звані джазовки.

Звідки взялися джазовки та чому вони так називаються

Історія цього взуття бере початок у танцювальних класах та на сцені. Джазовки – це спеціальне м'яке взуття на шнурівці, яке танцюристи використовували для джазових танців та сучасних хореографічних постанов завдяки його гнучкості та чіткості посадки на нозі.



Який вигляд мають джазовки / Фото з сайту Free people

Справжнім проривом у світ повсякденного гардероба джазовки зобов'язані культовому французькому бренду Repetto. Засновниця марки Роуз Репетто створила легендарну модель Zizi, названу на честь її невістки, відомої балерини та танцівниці Зізі Жанмер.

У 1970-х роках це взуття зробив частиною свого фірмового бунтарського стилю французький музикант та ікона моди Серж Генсбур.

Чому джазовки зручніші за балетки та лофери

За своєю суттю джазовки є чимось середнім між елегантними балетками та лаконічними низькими кедами. На відміну від класичних балеток, які часто не мають достатньої підтримки стопи, джазовки чудово фіксують ногу завдяки шнурівці.

Вони значно легші та гнучкіші за масивні лофери чи строгі броги. Це робить їх ідеальним вибором для тривалих осінніх прогулянок містом, коли хочеться поєднати зручність кросівок із витонченістю класичного взуття.

З чим носити джазовки восени 2026: дивіться фото

З чим носити джазовки цієї осені

Це взуття дивовижно універсальне та легко адаптується до різних стилів гардероба. Стилісти пропонують кілька перевірених формул образів для будь-якого приводу:

Французький шик: поєднуйте білі або чорні шкіряні джазовки із прямими джинсами довжиною до кісточки, базовою білою сорочкою та об'ємним тренчем чи трендовим кардиганом. Діловий, але розслаблений стиль: джазовки чудово розбавляють строгість костюмів оверсайз зі штанами, додаючи образу невимушеності та легкості. Романтичний контраст: носіть їх із мідіспідницями або трикотажними сукнями, доповнюючи лук щільними колготками або витонченими шкарпетками.

Чи підходять джазовки під усі стилі? Вони ідеально вписуються у casual, smart casual, ретро та мінімалізм. Єдине застереження – не варто поєднувати їх із занадто спортивним одягом, аби лук не мав вигляд як форма для тренувань. І не забуваємо про трендовий верх восени – дізнавайтеся, які моделі будемо носити восени замість тренча.