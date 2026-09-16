Оливковый – новый черный: как стильно носить обувь этого цвета

Осенний гардероб обычно ассоциируется с богатством темных, привычных и сдержанных оттенков, однако это вовсе не повод ограничивать свой стиль рамками классики. Не стоит бояться выбирать для осени неожиданные и смелые цвета, ведь именно новый оттенок способен мгновенно освежить и кардинально преобразить весь образ.

На самом деле именно оливковый цвет имеет все шансы стать новым черным или коричневым этой осенью. Этот глубокий и благородный оттенок обладает уникальным свойством: он выглядит гораздо интереснее стандартных темных цветов, но при этом легко и безупречно сочетается со всей традиционной осенней палитрой. Недаром мировые модные гиганты, такие как Tory Burch, Hermès и Jil Sander, сделали особую ставку на оливковую обувь в своих новых коллекциях.



Оливковая обувь в тренде / Фото с Pinterest

С чем и какую оливковую обувь носить этой осенью

Оливковый цвет невероятно благородно раскрывается в самых разнообразных фактурах – от гладкой кожи до мягкой замши. Он гармонично сочетается с большинством нейтральных осенних оттенков: кремовым, карамельным, насыщенным шоколадным, темно-синим, а также с любым денимом.



Как носить оливковую обувь осенью / Фото с Pinterest

Для создания более насыщенных и драматичных образов оливковый стоит сочетать с насыщенным бордовым или винным цветом. Выбирайте фасон обуви, который лучше всего соответствует вашему ритму жизни, и позвольте цвету сделать всю стилистическую работу:

оливковые лоферы и замшевые кроссовки: идеальный выбор для непринужденных городских будней в сочетании с синими джинсами, светлым трикотажным джемпером или бежевым тренчем;

элегантные туфли-лодочки: придают деловым костюмам шоколадного или темно-синего цвета изысканный акцент, который не выходит за рамки дресс-кода;

кожаные ботильоны и высокие сапоги: прекрасно дополнят платья миди в бордовых оттенках или пальто цвета камел, создавая целостный и дорогой силуэт.



С чем сочетать оливковую обувь осенью / Фото с Pinterest

Если же вы любите создавать эффектные образы и ищете еще больше смелых идей для обновления гардероба, обратите внимание на другие яркие акценты сезона. Рекомендуем модную осеннюю обувь с анималистическим принтом, которая станет идеальным дополнением к вашим трендовым нарядам.