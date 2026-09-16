Насправді саме оливковий колір має всі шанси стати новим чорним чи коричневим цієї осені. Цей глибокий і шляхетний тон має унікальну властивість: він має значно цікавіший за стандартні темні кольори вигляд, але водночас легко та бездоганно комбінується з усією традиційною осінньою гамою. Недарма світові fashion-гіганти, такі як Tory Burch, Hermès та Jil Sander, зробили особливу ставку на оливкове взуття у своїх свіжих колекціях.



Оливкове взуття в тренді / Фото з Pinterest

З чим та яке оливкове взуття носити цієї осені

Оливковий колір неймовірно благородно розкривається у найрізноманітніших фактурах – від гладкої шкіри до м'якої замші. Він гармонійно пасує до більшості нейтральних осінніх відтінків: кремового, карамельного, глибокого шоколадного, темно-синього, а також до будь-якого деніму.



Як носити оливкове взуття восени / Фото з Pinterest

Для створення більш насичених та драматичних аутфітів оливковий варто міксувати з багатим бордовим або винним кольором. Обирайте саме той фасон взуття, який найкраще відповідає вашому ритму життя, і дозвольте кольору виконати всю стилістичну роботу:

оливкові лофери та замшеві кросівки: ідеальний вибір для розслаблених міських буднів у поєднанні з синіми джинсами, світлим трикотажним джемпером або бежевим тренчем;

елегантні туфлі-човники: додають діловим костюмам шоколадного чи темно-синього кольору вишуканого акценту, який не виходить за межі дрес-коду;

шкіряні ботильйони та високі чоботи: чудово доповнять сукні міді у бордових відтінках або пальто кольору кемел, створюючи цілісний та дорогий силует.



З чим поєднувати оливкове взуття восени / Фото з Pinterest

Якщо ж ви любите створювати ефектні образи й шукаєте ще більше сміливих ідей для оновлення гардероба, зверніть увагу на інші яскраві акценти сезону. Рекомендуємо модне осіннє взуття з анімалістичним принтом, яке стане ідеальним доповненням до ваших трендових аутфітів.