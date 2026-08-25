Заменит любую обувь в начале осени: эта модель кроссовок уверенно врывается в тренды

Стрит-культура продолжает искать золотую середину между абсолютным комфортом и изяществом. После нескольких сезонов тотального господства балеток и обуви на ультратонкой подошве свежие коллекции и наряды модниц начали пополняться их стилистическим гибридом.

Балетные кроссовки (ballet sneakers) или кроссовки в стиле Balletcore – это сочетание спортивного стиля и изысканных деталей: перекрещивающихся ремешков, шнурков и элегантных вырезов. В начале сентября такая обувь станет отличной альтернативой массивным кроссовкам, классическим туфлям, лоферам, сапожкам и другим осенним моделям.



Балетные кроссовки на осень 2026 / Фото с Pinterest

Балетные кроссовки практичны и универсальны

Эта пара точно выручит в дни, когда приходится много ходить пешком, но совсем не хочется перегружать образ обычными массивными кроссовками. Они придают легкость и аккуратно смотрятся с любым нарядом:

тонкая подошва и минималистичная конструкция делают такую обувь невесомой на ноге, что подходит для долгих городских прогулок;

балетные кроссовки смягчают строгие или спортивные наряды, придавая им игривости без потери удобства;

для сухой и теплой сентябрьской погоды это самая удобная альтернатива закрытым ботинкам или привычным кедам.



С чем носить кроссовки-балетки в начале осени / Фото с Pinterest

На какие модели кроссовок-балеток обратить внимание

Спортивные бренды представили свои вариации тренда, которые мгновенно стали популярными в сети:

Puma Speedcat Ballet Sneaker: изящная интерпретация культовой модели с закругленным носком и аккуратным ремешком;

Adidas Samba Jane: гибридная версия популярной модели Samba с характерным вырезом в стиле туфель Мэри Джейн;

Adidas Taekwondo Mei: минималистичные кроссовки-балетки с узким силуэтом, вдохновленные восточными единоборствами.

С чем стилизовать балетные кроссовки осенью

Гибридная обувь требует простых и понятных сочетаний, в которых она будет играть роль главного акцента. Их можно носить с высокими носками или гетрами, сочетать с широкими джинсами или брюками, с миди-юбками и трикотажными платьями.



Как стильно носить балетки-кроссовки / Фото с Pinterest

На самом деле эта обувь настолько универсальна, что вы сами это поймете, когда эта пара появится в вашем гардеробе. Это классное дополнение к вашим осенним нарядам и отличная инвестиция в комфорт.

Балетные кроссовки идеально впишутся в спортивный повседневный стиль, который стилисты советуют носить женщинам 50+.