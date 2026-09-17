Возвращение вестерна: эти куртки станут неотъемлемой частью осеннего гардероба

Если вы ищете что-то по-настоящему оригинальное для осеннего гардероба, куртка с бахромой – это именно то, что нужно. Она прекрасно разбавляет однообразные базовые образы, придает динамики каждому движению и служит главным акцентом в наряде.

Стритстайл Недели моды в Нью-Йорке наглядно доказал, что бахрома уверенно вернулась в число самых модных трендов сезона. Этот элемент эстетики вестерна однозначно заслуживает вашего внимания. Бахрома выглядит эффектно и стильно и легко вписывается в повседневные городские образы. Модные эксперты ELLE предлагают несколько проверенных идей, с чем сочетать такую куртку этой осенью.

Объемный верх и шорты или мини-юбка

Игра на контрасте пропорций всегда выглядит выигрышно. Замшевая куртка с длинной бахромой в сочетании с короткими шортами или мини-юбкой создает интересный силуэт. Бахрома добавляет необходимой длины и текстуры, делая образ уютным и в то же время смелым.



Куртка с бахромой и короткими юбками / Фото из инстаграма Système Solère

Минималистичный вариант со встроенным шарфом

Для тех, кто ценит функциональность, идеальным выбором станет лаконичная шерстяная куртка-жакет с бахромой на воротнике-шарфе. Ее легко накинуть поверх любой одежды, она выглядит сдержанно и избавляет от необходимости дополнительно подбирать шарф.



Модный вариант куртки с бахромой на осень / Фото TOTEM

Классический вестерн с денимом

Необязательно каждый раз придумывать что-то сложное. Замшевая или кожаная куртка традиционного рыжего или бежевого оттенка прекрасно смотрится в дуэте с базовыми джинсами прямого кроя, белым топом и лаконичными казачками. В этом случае бахрома остается главной звездой образа.



Куртка с бахромой и джинсами на осень 2026 / Фото Marine Breadwhite

Яркий цветовой акцент

Если вам хочется добавить красок в пасмурные дни, сделайте ставку на цветную куртку с бахромой (например, глубокого зеленого или красного цвета). Чтобы не перегрузить наряд, сочетайте ее с нейтральными строгими штанами и базовой рубашкой.



Красная куртка с бахромой и серые джинсы / Фото с Pinterest

Кожа и нежный шелк

Нежное шелковое платье или юбка с кружевом в сочетании с грубой черной кожаной курткой с бахромой – классическая формула рокерского романтизма. Игра текстур делает такой лук одновременно женственным и раскрепощенным.

Хорошо подобранная верхняя одежда позволяет чувствовать себя уверенно в любую погоду. А чтобы ваш образ оставался гармоничным, ловите статью о том, какие принты вышли из моды этой осенью и чем их заменить.