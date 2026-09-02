Модные ремни на осень 2026: 7 стильных способов носить главный аксессуар сезона

Правильно подобранный ремень, как и любой удачный аксессуар, может легко спасти даже самый простой наряд. Он придает структуры, выгодно подчеркивает силуэт и вносит в наряд изюминку.

Этот аксессуар часто остается недооцененным, хотя стилисты регулярно используют его в качестве главного секретного приема, пишет InStyle. Предлагаем 7 интересных идей, которые помогут по-новому взглянуть на обычный ремень.

Модные тренды: как стильно носить ремень этой осенью

Эксперименты с формами, фактурами и способами застегивания позволяют легко обновить повседневные образы:

массивные акцентные ремни. Широкие модели с большими пряжками становятся главной деталью образа. Они прекрасно уравновешивают оверсайз-жакеты, жилеты или объемные джинсы;



Как носить широкий ремень / Фото с Pinterest

ремни-веревки. Плетеные фактуры придают легкого настроения в духе бохо. Их можно просто завязывать в узлы или банты, делая силуэт более мягким;



Ремень-веревка на верхней одежде / Фото с Pinterest

прием с удвоением. Стилизация сразу двух ремней добавляет интересной фактуры. Очень свежо эта комбинация смотрится с тонкими металлическими цепочками, которые свободно ложатся на бедра;



Двойной ремешок снова в моде / Фото с Pinterest

декор с заклепками и шипами. Элементы рок-н-ролльного стиля возвращаются в тренды. Такой ремень придает характер лаконичным вещам и позволяет легко миксовать украшения из разных металлов;



Какие ремни в моде осенью 2026 / Фото с Pinterest

галстук вместо ремня. Оригинальный ход, который заменит привычные ремни. Обычный мужской галстук, завязанный на талии поверх рубашки или юбки, придает образу стильный преппи-акцент;



Как носить галстук в качестве ремня / Фото с Pinterest

Тонкие ремешки. Узкая полоска контрастного цвета прекрасно освежает монохромный наряд. Если носить такой ремешок на талии, он визуально вытягивает силуэт;



Как стильно носить тонкий ремешок / Фото с Pinterest

Ремень-цепочка. Служит полноценным украшением для джинсов или платьев. Легкий металлический блеск делает базовую футболку или джинсы значительно наряднее.



Ремешок-цепочка снова в моде / Фото с Pinterest

Акценты на талии – лишь один из способов освежить свой гардероб в период смены сезонов. Чтобы узнать о других важных деталях, смотрите главные модные аксессуары на осень 2026 года, которые назвал Андре Тан, чтобы собрать свой идеальный лук.