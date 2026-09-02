Цей аксесуар часто залишається недооціненим, хоча стилісти регулярно використовують його як головний секретний прийом, пише InStyle. Ловіть 7 цікавих ідей, які допоможуть по-новому подивитися на звичайний ремінь.

Модні тренди: як стильно носити ремінь цієї осені

Експерименти з формами, фактурами та способами фіксації дозволяють легко оновити щоденні луки:

масивні акцентні ремені. Широкі моделі з великими бляшками стають головною деталлю образу. Вони чудово балансують оверсайз-жакети, жилети чи об'ємні джинси;



Як носити широкий ремінь / Фото з Pinterest

ремені-мотузки. Плетені фактури додають легкого настрою в дусі бохо. Їх можна просто зав'язувати у вузли чи банти, роблячи силует більш м'яким;



Ремінь-мотузка на верхньому одязі / Фото з Pinterest

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прийом із подвоюванням. Стилізація одразу двох ременів додає цікавої фактури. Дуже свіжий вигляд комбінація має з тонкими металевими ланцюжками, які вільно лягають на стегна;



Подвійний ремінець знову в моді / Фото з Pinterest

декор із заклепками та шипами. Елементи рок-н-рольного стилю повертаються в тренди. Такий ремінь додає характеру лаконічним речам і дозволяє легко міксувати прикраси з різних металів;



Які ремені в моді восени 2026 / Фото з Pinterest

краватка замість пояса. Оригінальний хід, який замінить звичні ремінці. Звичайна чоловіча краватка, зав'язана на талії поверх сорочки чи спідниці, додає образу стильного преппі-акценту;



Як носити краватку як ремінець / Фото з Pinterest

тонкі ремінці. Вузька смужка контрастного кольору чудово освіжає монохромний аутфіт. Якщо носити такий ремінь на талії, він візуально витягує силует;



Як носити стильно тонкий ремінець / Фото з Pinterest

ремінь-ланцюжок. Працює як повноцінна прикраса для джинсів або суконь. Легкий металічний блиск робить базову футболку чи денім значно ошатнішими.



Ремінець-ланцюжок знову в моді / Фото з Pinterest

Акценти на талії – лише один зі способів освіжити свій гардероб під час зміни сезонів. Щоб дізнатися про інші важливі деталі, дивіться головні модні аксесуари на осінь 2026, які назвав Андре Тан, аби зібрати свій ідеальний лук.