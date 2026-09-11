Эстетика 70-х снова на пике популярности: почему блузка в стиле бохо нужна каждой этой осенью

Мода продолжает циклически возвращать в нашу повседневную жизнь лучшие решения прошлых десятилетий. Вслед за эстетикой 60-х и непринужденностью 90-х в трендовую игру уверенно вступают легендарные блузки в стиле бохо прямо из 1970-х годов.

В свое время этот элемент гардероба был визитной карточкой культовых женщин той эпохи – от Шер, Джейн Фонды и Фарры Фосетт до свободной и непринужденной Джейн Биркин. Современные блузки в стиле бохо унаследовали лучшие черты своих предшественниц: рукава-клеш, воланы, нежные кружева, прозрачные легкие ткани, бахрому и растительные или tie-dye принты.

Ведущие модные дома, среди которых Etro, Zimmermann, Alberta Ferretti, Isabel Marant и Chloé, сделали именно на них главную ставку в своих осенне-зимних коллекциях, доказывая, что романтичный бохо-шик выглядит невероятно современно. Смело добавляйте в свой осенний гардероб блузки в стиле бохо.



Белая блузка в стиле бохо со светлыми джинсами / фото из Instagram

С чем и как носить блузки в стиле бохо этой осенью

Сочетание легкого изящного верха с денимом или интересным низом создает идеальный баланс для межсезонья. Вот несколько роскошных комбинаций, которые легко повторить:

с джинсами-клеш (bootcut или flared): блузка с рукавами-флейтами или воланами в сочетании с джинсами-клеш и ботильонами с квадратным носком создает безупречный ретро-силуэт в духе Фарры Фосетт;

с широкими черными джинсами: полупрозрачная блузка с объемным цветочным принтом или рюшами прекрасно играет на контрасте с темной оверсайз-основой и лоферами на каблуке;

с белыми джинсами с высокой талией: акцентная блузка с бахромой или завязками придает образу праздничного настроения и делает наряд самодостаточным даже без дополнительных аксессуаров;

с джинсами нестандартного кроя: объемные белые модели с рюшами или кружевом гармонично смотрятся со свободными штанинами и замшевыми балетками кофейных оттенков;

с цветным денимом: прозрачные или кружевные блузки нежно-розовых, бежевых или черных оттенков прекрасно сочетаются с пастельными джинсами розового или персикового оттенка.



Как стильно носить блузку в стиле бохо / фото из инстаграма



Как стильно носить белую блузку в стиле 70-х / фото из инстаграма



Блузка в стиле бохо с цветочным принтом / Фото из Pinterest

Кстати, блузка в стиле бохо станет идеальным дополнением к шоколадным вельветовым штанам, которые также вернулись в тренд.