Свого часу цей елемент гардероба був візитівкою культових жінок епохи – від Шер, Джейн Фонди та Фарри Фосетт до вільної та невимушеної Джейн Біркін. Сучасні блузки у стилі бохо перейняли свої найкращі риси від прабатьків: рукави кльош, волани, ніжні мережива, прозорі легкі тканини, бахрому та рослинні чи tie-dye принти.

Провідні модні будинки, серед яких Etro, Zimmermann, Alberta Ferretti, Isabel Marant та Chloé, зробили саме на них головну ставку у своїх осінньо-зимових колекціях, доводячи, що романтичний бохо-шик має неймовірно сучасний вигляд. Сміливо додавайте до свого гардероба на осінь блузки у стилі бохо.



Біла блузка у стилі бохо зі світлими джинсами / фото з існтаграму

З чим і як носити блузки у стилі бохо цієї осені

Поєднання легкого витонченого верху з денімом або цікавим низом створює ідеальний баланс для міжсезоння. Ось кілька розкішних комбінацій, які легко повторити:

з джинсами кльош (bootcut або flared): блузка з рукавами-флейтами чи воланами у поєднанні з джинсами-кльош та ботильйонами з квадратним носком створює бездоганний ретро-силует у дусі Фарри Фосетт;

з широкими чорними джинсами: напівпрозора блузка з об'ємним квітковим принтом або рюшами чудово грає на контрасті із темною оверсайз-базою та лоферами на підборах;

із білими джинсами із високою талією: акцентна блузка з бахромою чи зав'язками дарує образу святкового настрою та робить аутфіт самодостатнім навіть без додаткових аксесуарів;

з джинсами з нестандартним кроєм: об'ємні білі моделі з рюшами чи мереживом мають гармонійний вигляд із вільними штанами та замшевими балетками глибини кавових відтінків;

з кольоровим денімом: прозорі або мереживні блузки ніжно-рожевих, бежевих чи чорних тонів чудово пасують до пастельних джинсів рожевого чи персикового відтінку.



Як стильно носити блузку у бохо стилі / фото з інстаграму



Як стильно носити білу блузку у стилі 70-х / фото з інстаграму



Блузка у стилі бохо з квітковим принтом / Фото з Pinterest

До речі, блузка у стилі бохо складе ідеальну компанію шоколадним вельветовим штанам, які також повернулися у тренди.