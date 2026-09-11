Герцогиня Единбурзька Софі під час візиту до Камбрії з'явилася у вишуканих вельветових штанах від бренду PAIGE, пише Woman & Home. Модель Anessa з високою посадкою та широкими штанинами у глибокому оливково-коричневому відтінку стала справжнім втіленням осіннього затишку. Вельвет щороку повертається у модні тренди з першим холодом, але саме цього сезону природні коричневі та землисті тони опинилися на вершині популярності.

Фактурна тканина створює м'який та об'ємний силует, який робить навіть найпростіший базовий аутфіт цікавішим і вишуканішим. Окрім естетичного вигляду, якісний бавовняний вельвет відмінно зберігає тепло та дарує комфорт під час довгих прогулянок.

Герцогиня Софі у коричневих вельветових штанах: дивіться фото

Чому вельвет став головним трендом сезону

Вельветові штани шоколадних, кавових та оливкових відтінків легко замінюють звичні сині джинси у прохолодну пору. Вони мають більш зібраний та вишуканий вигляд, дозволяючи легко трансформувати повсякденний лук у стильний аутфіт для робочих зустрічей чи вечірніх виходів.

Герцогиня Софі поєднала свої штани з лаконічною білою сорочкою, твідовим жакетом ME+EM та зручним взуттям Meindl. Такий монохромний ансамбль у природній палітрі візуально витягує фігуру та надає образу шляхетного шарму в стилі old money.

Як носити коричневі вельветові штани восени: дивіться фото

Як правильно носити та стилізувати коричневі вельветові штани

Щоб вельветові штани мали сучасний та гармонійний вигляд, поєднуйте їх із контрастними за фактурою речами. М'який вельвет має ідеальний вигляд у парах із гладенькою шкірою, ніжним шовком, бавовняними сорочками або цупким твідом.

Обирайте високу посадку та фасони широкого чи прямого крою. Вони не обмежують рухів, візуально подовжують ноги та додають силуету стрункості.



Які штани будуть в моді восени 2026 / Фото Levi's

У виборі взуття орієнтуйтеся на настрій образу. Для невимушених прогулянок підійдуть лаконічні білі кросівки або замшеві черевики, а для більш суворого стилю – ботильйони на підборах або шкіряні лофери.

Дотримуйтеся теплої осінньої палітри. Шоколадні, кавові, оливкові та теракотові відтінки чудово гармоніюють із бежевим трикотажем, білими топами та глибоким бордо.

Якщо ви все-таки надаєте перевагу класичному деніму та не готові повністю відмовитися від улюблених фасонів, зверніть увагу на актуальні тренди сезону. Дізнайтеся, які модні моделі джинсів на осінь 2026 найкраще підходять для жінок 50+ та як їх стильно комбінувати щодня.