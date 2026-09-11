Восени джинси залишаються головною базою для створення стильних повсякденних і вишуканих аутфітів. Цього сезону мода відходить від екстремального оверсайзу на користь більш збалансованих та жіночних форм. Блогерка, що веде сайт Chic over 50 розповідає, які моделі вона радить жінкам за 50 років.

Прямий та злегка звужений крій

Після кількох сезонів занадто об'ємних речей у моду повертаються витончені прямі джинси та фасони сигарети. Вони м'яко окреслюють силует, не перетискаючи тіло, як це робили скіні. Така модель ідеально поєднується з високими чоботами та класичними пальтами.



Модні джинси для жінок за 50 років / Фото з інстаграму Heather Shelley Fitzpatrick

Елегантний bootcut і кльош

Джинси буткат та розкльошені моделі з високою посадкою переживають справжнє відродження. Вони візуально подовжують ноги та створюють стрункі пропорції, особливо у поєднанні з взуттям на підборах або з гострим носком.



З чим носити джинси кльош / Фото з Pinterest

Акцентний колір та деталі

Окрім класичного глибокого індиго, блогерка пропонує звернути увагу на кольоровий денім – коричневі, хакі, бордові чи м'які пастельні відтінки. Цікаві деталі у вигляді швів чи стриманих патчів роблять навіть найпростіший лук із базовим светром виразним.



Які джинси носити восени / Фото з Pinterest

Денімовий тотал-лук

Осінній гардероб важко уявити без денімових спідниць міді, суконь, штанів та сорочок. Поєднання кількох елементів із деніму в одному аутфіті має сучасний та дорогий вигляд.



Тотал денім образ на осінь / Фото Chic over 50

Нагадаємо, раніше 24 Канал розповідав про базовий гардероб для жінок 50+. Дізнавайтеся, які речі пасуватимуть до всього та ідеально доповнять модні джинси.