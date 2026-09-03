Як зазначають модні експерти видання Interia Styl, грамотно складений капсульний гардероб не мусить бути нудним чи передбачуваним. Достатньо поєднати декілька позачасових речей з актуальними акцентами, щоб щоранку без зайвих зусиль створювати вишукані та комфортні образи.

Замшевий верхній одяг у шоколадному або карамельному відтінку

Осінній сезон важко уявити без замші, а найактуальніші моделі виглядають так, ніби їх запозичили з гардероба стильного дідуся. Глибокий шоколадний та теплий карамельний кольори чудово пасують як для ділового дрескоду, так і для вечірніх виходів чи невимушених міських прогулянок.

Стильна замшева куртка на осінь / Фото Pinterest

Особливо популярними наразі є куртки з високим коміром-стійкою funnel neck, які чудово захищають від холодного вітру. Водночас для прихильниць класики підійде замшеве пальто прямого крою, яке можна носити з джинсами, лоферами та базовою футболкою або ж з елегантною спідницею та високими чоботами.

Якісні джинси прямого крою

Ідеальні джинси здатні стати основою будь-якого стильного "луку". Прямий крій залишається поза часовими трендами та чудово коригує силует, роблячи його візуально стрункішим та гармонійним.

Які джинси носити восени / Фото Pinterest

Найбільш універсальним вибором стане класичний денім середнього або темно-синього відтінку, а для більш стриманого ефекту підійдуть шоколадні джинси. Важливо звертати увагу на якість та щільність тканини, адже виріб має тримати форму протягом багатьох сезонів.

Кашеміровий або вовняний светр нейтрального кольору

Якісний светр восени виконує роль базової білої сорочки. Його можна одягати самостійно або накидати поверх сорочки для створення ефектного багатошарового образу, який виглядає дорого та невимушено.

Красивий светр на осінь – що носити жінкам за 50 / Фото Pinterest

Найкраще обирати моделі в молочних, бежевих, карамельних або сірих тонах. Втім, якщо ви прагнете додати барв до свого аутфіту, зверніть увагу на глибокий бордовий, оливковий або темно-синій кольори.

Жакет вільного крою

Жакети надають образу сучасності та забезпечують максимальний комфорт. Такий елемент чудово виглядає як з джинсами та футболкою, так і поверх кашемірового светра чи широких штанів.

Базовий гардероб на осінь – який жакет обрати / Фото Pinterest

Стилісти радять обирати жакети коричневих, сірих, темно-синіх і чорних кольорів. За бажанням базовий гардероб можна доповнити жакетом у клітинку.

Чоботи до коліна

З настанням перших холодів чоботи до коліна повертаються у список головних взуттєвих фаворитів. Класична модель на стійкому підборі з якісної натуральної шкіри слугуватиме вам не один рік.

Чорні чи темно-коричневі чоботи легко поєднуються як із джинсами, так і зі спідницями чи сукнями міді.

Взуття на осінь 2026 / Фото Pinterest

Нагадаємо, раніше ми розповідали про деталі створення вишуканого стилю old money.