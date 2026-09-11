Осенью джинсы остаются основной базой для создания стильных повседневных и изысканных образов. В этом сезоне мода отходит от экстремального оверсайза в пользу более сбалансированных и женственных форм. Блогерка, которая ведет сайт Chic over 50, рассказывает, какие модели она рекомендует женщинам старше 50 лет.

Прямой и слегка зауженный крой

После нескольких сезонов объемной одежды в моду возвращаются изящные прямые джинсы и фасоны "сигареты". Они мягко очерчивают силуэт, не сдавливая тело, как это делали скинни. Такая модель идеально сочетается с высокими сапогами и классическими пальто.



Модные джинсы для женщин старше 50 лет / Фото из инстаграма Heather Shelley Fitzpatrick

Элегантные джинсы с расклешенными брючинами и клеш

Джинсы буткат и расклешенные модели с высокой посадкой переживают настоящее возрождение. Они визуально удлиняют ноги и создают стройные пропорции, особенно в сочетании с обувью на каблуке или с острым носком.



С чем носить джинсы-клеш / Фото с Pinterest

Акцентный цвет и детали

Помимо классического глубокого индиго, блогерка предлагает обратить внимание на цветной деним – коричневый, хаки, бордовый или нежные пастельные оттенки. Интересные детали в виде швов или сдержанных патчей делают даже самый простой лук с базовым свитером выразительным.



Какие джинсы носить осенью / Фото с Pinterest

Джинсовый тотал-лук

Осенний гардероб трудно представить без джинсовых юбок миди, платьев, брюк и рубашек. Сочетание нескольких элементов из денима в одном аутфите выглядит современно и дорого.



Джинсовый тотал-лук на осень / Фото Chic over 50

Напомним, ранее 24 Канал рассказывал о базовом гардеробе для женщин 50+. Узнавайте, какие вещи будут сочетаться со всем и идеально дополнят модные джинсы.