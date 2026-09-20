Кобальтовый синий стал главным хитом осени 2026: как стильно сочетать его с другими оттенками

Глубокий и насыщенный кобальтовый синий вновь возвращается на модную арену как один из самых ярких акцентов осенне-зимнего сезона. Этот благородный оттенок мгновенно освежает гардероб и легко адаптируется к любому стилю – от повседневного городского до элегантного вечернего.

В коллекциях Chanel, Mugler и других мировых модных домов кобальтовый цвет уверенно завоевал статус главного фаворита сезона, пишет Woman & Home. Этот насыщенный и в то же время изысканный оттенок синего придает образам особой динамики и дизайнерского шарма.

Хотя кобальтовый может показаться сложным для повседневных образов, он прекрасно сочетается со многими привычными оттенками осенней палитры. От уютного трикотажа до элегантных брюк и верхней одежды – разбираем четыре самых стильных цветовых сочетания.

Кобальтовый + шоколадный

Глубокая коричневая гамма – основа осеннего гардероба, а в сочетании с ярким синим она раскрывается по-новому. Спокойный и сдержанный коричневый позволяет кобальтовому стать главным акцентом, не перегружая образ.

Мягкий коричневый кардиган в сочетании с кобальтовыми вельветовыми штанами создаст уютный наряд для прохладного дня. Так же контраст выглядит дорого и очень естественно на фоне осенних пейзажей.



Кобальтовый свитер и коричневые штаны / Фото с Pinterest

Кобальтовый + бордовый

Бордовый и насыщенный вишневый – еще один горячий тренд сезона, который делает кобальтовый цвет максимально изысканным. Это сочетание выглядит благородно и утонченно, заменяя привычную комбинацию с черным цветом.

Попробуйте сочетать свободный кобальтовый свитер с фактурной кожаной юбкой-миди бордового цвета. Мягкость трикотажа и гладкость кожи создадут эффектную игру фактур, которая идеально подходит как для офиса, так и для вечерних выходов.



Синий свитер и коричневая юбка на осень / Фото Woman & Home

Кобальтовый + пудрово-розовый

Пастельный нежный розовый придает осеннему гардеробу свежести, а насыщенный синий делает его теплее и зрелее. Это свежее решение для тех, кто любит легкие и романтичные цветовые сочетания.

Вязаный кобальтовый топ или джемпер гармонично будет смотреться с джинсами пудрового оттенка. Так же наряд визуально освежает цвет лица и поднимает настроение в пасмурные дни. Кстати, не бойтесь экспериментировать и смело выбирайте более насыщенные оттенки, например, ярко-розовый. Смотрите, как он круто сочетается с кобальтовым:



Кобальтовый цвет и розовый / Фото из инстаграма Piki Styles

Кобальтовый + кремовый

Мягкий кремовый или молочный цвет – универсальная основа, которая идеально уравновешивает насыщенность кобальта. Светлый фон подчеркивает глубину синего, делая образ элегантным и лаконичным.

Элегантные кремовые штаны-палаццо в дуэте с курткой-стойкой или жакетом ярко-синего цвета создадут роскошный аутфит в стиле smart-casual.



Кобальтовая сумка со светлыми штанами / Фото Sew mama sew

Ранее Дженнифер Лоуренс продемонстрировала другой вариант сине-зеленой палитры, надев уютный объемный свитер в трендовом оттенке teal.