У колекціях Chanel, Mugler та інших світових модних будинків кобальтовий колір упевнено завоював статус головного фаворита сезону, пише Woman & Home. Цей насичений і водночас вишуканий відтінок синього додає образам особливої динаміки та дизайнерського шарму.

Хоча кобальтовий може здаватися складним для щоденного стилізування, він чудово поєднується з багатьма звичними відтінками осінньої палітри. Від затишного трикотажу до елегантних штанів і верхнього одягу – розбираємо чотири найстильніші кольорові пари.

Кобальтовий + шоколадний

Глибока коричнева гама є базою осіннього гардероба, а в парі з яскравим синім вона розкривається по-новому. Спокійний і стриманий коричневий дає змогу кобальтовому стати головним акцентом, не перевантажуючи образ.

М'який коричневий кардиган у поєднанні з кобальтовими вельветовими штанами створить затишний аутфіт для прохолодного дня. Такий контраст має дорогий та дуже природний вигляд в осінніх пейзажах.



Кобальтовий светр та коричневі штани / Фото з Pinterets

Кобальтовий + бордовий

Бордовий та глибокий вишневий – ще один гарячий тренд сезону, який робить кобальтовий максимально вишуканим. Це поєднання має благородний та витончений вигляд, замінюючи звичну комбінацію із чорним кольором.

Спробуйте поєднати вільний кобальтовий светр із фактурною шкіряною спідницею міді у кольорі бордо. М'якість трикотажу та гладкість шкіри створять ефектну гру фактур, що ідеально підходить як для офісу, так і для вечірніх виходів.



Синій светр та коричнева спідниця на осінь / Фото Woman & Home

Кобальтовий + пудрово-рожевий

Пастельний ніжний рожевий додає осінньому гардеробу свіжості, а насичений синій робить його теплішим і зрілим. Це свіже рішення для тих, хто любить легкі та романтичні колірні поєднання.

В'язаний кобальтовий топ або джемпер гармонійно виглядатиме з джинсами пудрового відтінку. Такий аутфіт візуально освіжає колір обличчя та додає гарного настрою у похмурі дні. До речі, не бійтеся експериментувати і сміливо вибирайте більш насичені відтінки, наприклад, яскраво-рожевий. Дивіться, як він круто поєднується з кобальтовим:



Кобальтовий колір та рожевий / Фото з інстаграму Piki Styles

Кобальтовий + кремовий

М'який кремовий або молочний колір – універсальна база, яка ідеально балансує насиченість кобальту. Світлий фон підкреслює глибину синього, роблячи образ елегантним і лаконічним.

Елегантні кремові штани палаццо в дуеті з курткою-стійкою або жакетом яскраво-синього кольору створять розкішний аутфіт у стилі smart-casual.



Кобальтова сумка зі світлими штанами / Фото Sew mama sew

Раніше Дженніфер Лоуренс показала інший варіант синьо-зеленої палітри, одягнувши затишний об'ємний светр у трендовому відтінку teal.