Насыщенные, изысканные и необычные: неожиданные цвета педикюра, перед которыми вы не сможете устоять

Наступление холодного сезона и переход на закрытую обувь можно рассматривать как повод для стильных экспериментов с цветовой палитрой. Нейл-мастера убеждают, осень – идеальное время выйти за рамки привычных сдержанных вариантов и попробовать неординарные оттенки.

Эксперты предлагают обратить внимание на ненавязчивую, но глубокую цветовую гамму, которая придает образу изысканности, пишет Allure. Оттенки действительно интересные – деним, подпаленный коричневый, насыщенный желто-золотой и другие. Смотрите, вдохновляйтесь и поднимайте себе настроение такими бьюти-мелочами.

Среди самых интересных решений сезона выделяют джинсовый синий, который служит прекрасной альтернативой серому или черному. Этот сложный пепельно-синий оттенок напоминает о холодной осенней погоде и хорошо сочетается с денимом, создавая целостный образ.



Цвет денима для педикюра 2026 / Фото с Pinterest

Для тех, кто ищет уютную альтернативу классике, подойдет теплая карамельно-шоколадная гамма. Кофейные, пряные и глубокие коричневые тона придают ногтям ухоженный и дорогой вид. Так называемый подпаленный коричневый станет универсальным оттенком на осень.



Модный оттенок педикюра на осень 2026 / Фото с Pinterest

Не менее мистически выглядит аметистовый с "желейным" финишем: такой глубокий фиолетовый цвет с легким стеклянным эффектом подчеркивает текстуру и выглядит очень благородно.



Модный оттенок педикюра / Фото с Pinterest

Любителям нетривиальных оттенков нейл-мастера рекомендуют обратить внимание на оттенок горчицы или спелого оливкового. Оливковый зеленый сочетает в себе естественную эстетику осени и служит теплой основой. А горчично-золотистый или желто-золотистый оттенок добавит деликатный ретро-акцент и мягкое тепло в прохладные дни.



Оливковый цвет для педикюра 2026 / Фото с Pinterest

Ухоженные пальчики в закрытой обуви – это лишь часть осеннего ухода за собой. Предлагаем узнать больше о том, какие тренды маникюра завоевывают этот сезон, чтобы подобрать идеальную пару дизайнов на руках и ногах.