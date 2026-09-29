Омолаживают и придают объем: 4 уютных окрашивания, которые станут главными хитами осени

Осенью всегда хочется тепла, уюта и приятных перемен в образе. Стилисты уже назвали главные цвета сезона, которые не требуют сложного ухода и подходят практически каждой.

Подробнее об этом рассказало издание Real Simple.

Лучшие цвета волос на осень 2026 года

Для тех, кто любит темные волосы, отлично подойдет оттенок Cocoa Brondette. Это насыщенный шоколадный цвет, в который мастер едва заметно добавляет теплые ореховые или карамельные переливы. Прическа сразу кажется более густой, волосы выглядят здоровыми и блестят так, будто вы только что прошли дорогостоящую восстанавливающую процедуру.

Трендовое окрашивание на осень 2026 / Фото Pinterest

Если вам по душе солнечные акценты, обратите внимание на Caramelized Amber Highlights. Это карамельно-янтарный цвет, который мягко подсвечивает лицо. Такой вариант не требует полного окрашивания по всей длине, но освежает взгляд и создает впечатление, будто в волосах запуталось мягкое осеннее солнце.

Как красиво окрасить волосы осенью – модные цвета / Фото Pinterest

Особой новинкой сезона стал Cloud Balayage, или "облачный" балаяж. Мастер наносит более светлые тона широкими и невесомыми мазками, создавая плавный, почти дымчатый переход. Здесь нет четких линий или резких границ, поэтому прическа аккуратно отрастает, а корни долго не бросаются в глаза.

Модное окрашивание на осень 2026 / Фото Pinterest

Для нежных образов идеально подойдет Poetic Romantic Balayage. Это очень деликатное, воздушное осветление кончиков и локонов у лица, вдохновленное романтическими кинообразами. Оно придает легкость, подчеркивает натуральную текстуру волос и не требует ежемесячного обновления в салоне.

Стильная прическа на осень 2026 / Фото Pinterest

Все эти варианты объединяют простота, естественный вид и минимум хлопот каждый день. Самое главное – выбрать оттенок, который будет поднимать настроение в пасмурные дни и сочетаться с любимым теплым свитером.

Некоторые женщины согласовывают визит к колористу с лунным календарем окрашивания волос. Кстати, на днях мы уже публиковали такой календарь на октябрь.