Прочь скуку и серость: Андре Тан назвал 5 главных трендов курток на осень

Осенний гардероб начинается с верхней одежды, ведь именно куртка задает настроение всему образу в прохладные дни. В этом сезоне дизайнеры делают ставку на баланс тепла, выразительной фактуры и свободного кроя.

Поэтому украинский стилист и модельер Андре Тан в своем инстаграме рассказал о фаворитах, которые стоит добавить в свой повседневный гардероб.

Трендовые куртки на осень 2026

Открывают этот модный список изящные куртки с баской. Как отмечает Андре Тан, подчеркнутая талия окончательно вернулась на подиумы и улицы городов. Стилист утверждает, что этот фасон создает красивый женственный силуэт и визуально делает всю фигуру стройнее. По его мнению, носить такую модель лучше всего с прямыми джинсами, юбками длины миди или элегантными широкими брюками.

Модная куртка с баской на осень / Фото из инстаграма украинского бренда OCEAN

Вторым заметным трендом стал атласный бомбер. По словам модельера, привычные спортивные варианты теперь уступают место изысканным моделям из сатина или ткани с нежным блеском. Андре Тан советует сочетать такой бомбер исключительно с контрастными фактурами. В частности, с джинсами, женственными платьями, юбками или строгими классическими брюками.

Стильный атласный бомбер на осень / Фото из инстаграма украинского бренда LANAYA

Настоящим цветовым взрывом осени эксперт считает яркую ветровку. Дизайнер подчеркнул, что верхняя одежда больше не должна оставаться серой и незаметной. Андре Тан обратил особое внимание на насыщенную палитру, контрастные детали и технику колор-блокинга, которая ему чрезвычайно импонирует. Стилист добавил, что такая смелая ветровка способна легко стать главным визуальным акцентом всего гардероба.

Ветровка на осень / Фото из инстаграма украинского бренда Fabric 17

Четвертой фавориткой сезона модельер называет короткую куртку прямого кроя. Он описывает ее как лаконичную, немного объемную вещь вне времени, лишенную лишнего декора. Такая куртка безупречно сочетается с широкими брюками, джинсами или длинными юбками. В то же время дизайнер предостерег от распространенной ошибки, касающейся пропорций. Длина этой куртки обязательно должна заканчиваться у линии талии, а не на самой широкой части бедер.

Куртка прямого кроя / Фото из инстаграма украинского бренда Marshal Wolf

Замыкают пятерку выразительные куртки с оригинальными декоративными застежками. По мнению модельера, необычные петли, завязки, камни или изысканные пуговицы, похожие на жемчужины, превращают обычную повседневную одежду в настоящее произведение искусства. Стилист подчеркнул, что стоит выбирать только один акцентный элемент, потому что избыток деталей может просто удешевить наряд.

Куртка с декоративными застежками / Фото из инстаграма украинского бренда Rikky Hype

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