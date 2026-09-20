Правило mix&match: как стильно сочетать контрастные принты этой осенью

Советы о том, что полоску нельзя носить с клеткой, а цветочные мотивы – с геометрией, официально уходят в прошлое. В этом сезоне подиумы заполонил эффектный прием mix&match: дизайнеры призывают смешивать контрастные принты в одном наряде, создавая смелые, динамичные и очень выразительные образы.

Коллекции мировых брендов на Неделе моды в Нью-Йорке наглядно доказали, что эксперименты с геометрией и узорами – это главный прием для создания современного и интересного образа, пишет французский Vogue.

Смелый перезапуск классики у Diane von Fürstenberg

Новый креативный директор бренда Генри Занковаль мастерски адаптировал культовую ДНК Diane von Fürstenberg к требованиям современности. В его исполнении контрастные орнаменты, совершенно разные цветовые гаммы и сложные фактуры не конфликтуют, а дополняют друг друга. Благодаря продуманному крою и игре с движением ткани такой микс принтов выгодно подчеркивает женский силуэт и придает наряду особой динамики.

Различные принты в одном образе от Diane von Fürstenberg: смотрите фото

Диалог геометрических узоров от Tommy Hilfiger и Michael Kors

Дизайнеры призывают отказаться от устаревших стереотипов и дать полную волю фантазии. Например, полоска и клетка, которые некоторое время считались визуальными "соперниками", теперь прекрасно сосуществуют в одном комплекте. Секрет заключается в их общей природе: и клетка, и полоска подчиняются четким законам геометрии, что позволяет им создавать гармоничный и целостный ансамбль.

Как сочетать клетку и полоску в одном образе: смотрите фото

Как правильно сочетать принты в повседневной жизни:

ищите общий цвет: даже если рисунки совершенно разные (например, флористика и геометрия), их должен объединять хотя бы один общий оттенок в палитре;

играйте с масштабом: сочетайте большой орнамент с более мелким узором. Большая клетка на жакете отлично сочетается с тонкой полоской на рубашке или штанах;

не забывайте о лаконичности кроя: если вы выбираете сложное сочетание узоров, отдавайте предпочтение простым и понятным силуэтам без лишних сложных деталей.



Как сочетать леопард с полоской / Фото из инстаграма Blair Eadie



Различные принты в одном осеннем образе / Фото из инстаграма Blair Eadie

Эксперименты с принтами позволяют по-новому взглянуть на уже привычные вещи в шкафу и выйти за рамки стандартных решений. А чтобы ваши осенние эксперименты всегда выглядели гармонично, читайте об антитрендах принтов, которые стоит исключить из гардероба этой осенью.