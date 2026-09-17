Широкие, прямые или с принтом: какие штаны носить этой осенью, чтобы выглядеть современно

Осенний гардероб невозможно представить без пары удобных брюк, которые выдерживают переменчивую погоду, легко сочетаются с теплым трикотажем и хорошо сидят под пальто. Сейчас в моде прежде всего удобство, поэтому каждый сможет выбрать себе идеальный низ под любое настроение и день.

Подробнее о самых актуальных моделях брюк на осень 2026 года – рассказало издание Cosmopolitan.

Самые модные штанины этого сезона

Просторные штаны-палаццо из плотной шерсти остаются главными спасителями в прохладные дни. Благодаря высокой посадке и свободной длине они удлиняют силуэт, не сковывают движений и создают плавные линии при ходьбе.

Дополняйте их облегающими кашемировыми гольфами, укороченными жакетами и обувью на каблуке или устойчивой платформе, чтобы край штанин не касался влажного асфальта.

Брюки-палаццо из шерсти – что носить осенью / Фото из инстаграма бренда LUKIS

Для рабочих будней и сдержанных городских образов идеально подходят штаны в клетку. Традиционный тартан или фактурная "гусиная лапка" мгновенно придают глубину даже самому простому монохромному наряду.

Также можно с легкостью сочетать такой принт с однотонными вязаными свитерами грубой вязки, классическими тренчами и кожаными лоферами шоколадного, винного или карамельного цвета.

С чем носить брюки в клетку / Фото из инстаграм-аккаунта Fashionmania_i

Если широкий крой вам уже надоел, стоит обратить внимание на узкие прямые штаны из плотной ткани. Эта модель гармонично сочетается с объемными бомберами, длинными пальто мужского кроя и высокими сапогами с острым носком.

Образ с узкими прямыми штанами / Фото Pinterest

Динамичности осеннему образу придают штаны с разрезами внизу, которые дизайнеры размещают спереди или вдоль боковых швов. Эта небольшая конструктивная деталь обнажает лодыжку, визуально увеличивает рост и правильно акцентирует внимание на обуви. Фасон прекрасно смотрится в сочетании с остроносыми ботильонами или яркими кедами, освежая строгие пиджаки и кожаные куртки.

Штани з розрізами внизу / Фото з інстаграм-аккаунта бренда mrs_shopping_princess

Настоящий вызов серой погоде бросают штаны с животным принтом. Леопардовый или змеиный узор в приглушенных темных тонах больше не воспринимается как слишком дерзкий жест.

Чтобы образ оставался сдержанным и благородным, используйте такие штанины в качестве единственного яркого акцента, уравновешивая их черными оверсайз-худи, базовыми белыми рубашками и брутальными ботинками на грубой подошве.

Леопардовые штаны на осень 2026 / Фото из инстаграма бренда PROSTO

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