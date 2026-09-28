Модницы Нью-Йорка уже носят эти вязаные кофточки: 4 главных тренда

Если вы ярая поклонница вязаных кофточек на осень, то эта подборка – настоящая находка для вас. Ловите модели самых модных свитеров и гольфов, которые уже можно смело покупать.

Редактор Who What Wear провела небольшое модное расследование и выяснила, какие кардиганы, кофточки и свитера уже носят нью-йоркские модницы. Делимся и мы с вами результатом.

Трикотажные кофты с запахом

Длинные кардиганы или короткие кофточки возвращаются в моду именно с запахом. Стилисты называют эту модель универсальной, потому что она подходит девушкам разных комплекций. На осень можно выбрать как базовые варианты – серый, бежевый, черный, так и что-то более интересное – глубокий синий, бордовый, персиковый.



Кофты с запахом снова в моде / Фото KIP

Вязаные кофты, способные заменить верхнюю одежду

Идеальный вариант на переходный период, когда погода нестабильна, но все еще тепло. Ищите варианты с плотной вязкой, комбинированные модели – например, трикотаж и деним, или вязаные объемные жакеты.



Трикотажный жакет на осень / Фото Cyrus

Акценты Pointelle

Сейчас очень модны кофточки и гольфы с акцентами Pointelle. Что это такое? Pointelle – это изящный ажурный трикотаж с мелкими сквозными микроотверстиями, которые складываются в деликатные узоры: ромбы, полоски, геометрические фигуры или нежные сердечки. Внешне эта ткань напоминает легкое кружево, а ее название происходит от французского слова pointe ("точка"), что точно описывает ее характерную "точечную" текстуру.



Кофта с эффектом Pointelle / Фото Cyrus

Длинные кардиганы

Некоторое время все эти вязаные кардиганы были под стилистическим табу. Они выглядели так же старомодно, как какое-то время выглядели джинсы-скинни. Но мода циклична, поэтому мы снова видим скинни и длинные кардиганы на модницах.



Длинные вязаные кардиганы снова в моде / Фото с Pinterest

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