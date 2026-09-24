6 самых интересных трендов с Недели моды в Лондоне: их будут носить все модницы

Неделя моды в Лондоне в очередной раз доказала, что гардероб может быть смелым, ярким и динамичным. Дизайнеры представили множество свежих идей, которые легко адаптировать к повседневной жизни.

Британская столица перехватила модную эстафету и показала собственное видение ключевых тенденций. На этот раз подиум удивлял контрастами: от утонченной эстетики до футуристического минимализма, пишет Vogue. Если вы ищете вдохновение для обновления стиля, обратите внимание на главные акценты, которые будут доминировать в уличной моде в ближайшее время.

Стиль нижнего белья

Все эти платья, майки, шорты, штаны, напоминающие нижнее белье или пижамы, по-прежнему остаются в тренде. Неделя моды в Лондоне это доказала. Дизайнеры стилизовали бюстгальтеры, тонкие бретели, прозрачные и кружевные элементы, а также корсеты, сочетая их с вещами из других стилей.

Бельевой стиль в моде: смотрите фото

Объемные цветки

Эту деталь мы уже видели на неделе моды в Нью-Йорке и, похоже, это будет самый горячий тренд в аксессуарах. Дизайнеры создали целые комплекты из 3D-цветов или просто добавляли большие цветки в качестве акцента.

Образ с 3D-цветами: смотрите фото

Спортивная драматичная одежда

На подиуме в Лондоне дизайнеры представили образы в спортивном стиле, переосмыслив его. Здесь было много декоративных деталей, ярких цветов и элегантных элементов.

Яркий розовый цвет

На осень выбираем не нежный розовый, а яркий насыщенный оттенок, который будет привлекать к себе внимание. Его не нужно ничем подчеркивать или оттенять – смело носите яркий розовый как главный акцент своего образа.

Розовый цвет в трендах 2026 года: смотрите фото

Короткие шорты

Нам этот вариант подойдет для теплой осенней погоды, ведь дизайнеры в Лондоне представили действительно очень короткие шорты, напоминающие плавки из 60-х годов. Правда, это были действительно элегантные модели, некоторые из них украшены камнями и другим декором.

Модные шорты 2026 года: смотрите фото

Футуристические образы

Это настоящий вау-тренд, который еще долго не выйдет из моды. Сдержанные цвета, четкие линии, гладкие фактуры, лаконичность и функциональность – идеальный вариант одежды для современного человека.

Футуристичность снова в моде: смотрите фото

Если с глобальными трендами все понятно, то обратите внимание также на подборку микротрендов, с помощью которых можно легко и просто освежить уже готовые образы.