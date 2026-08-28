Главный цвет осени 2026: 4 стильных совета, как носить aqua blue, который освежает и омолаживает

Забудьте о привычной бежевой гамме, ведь этой осенью подиумы покоряет свежий цвет aqua blue. Этот сияющий водный оттенок с ноткой бирюзы придает образу особой элегантности, ярко освежает гардероб и даже омолаживает.

Вместо того чтобы прятаться в привычной нейтральной палитре, дизайнеры предлагают придать осенним дням свежести и энергии. Главным цветовым открытием сезона 2026 года стал оттенок aqua blue, пишет interia.

Это сияющий водный голубой с легким подтоном бирюзы. Если летом он ассоциировался исключительно с легкими платьями, то осенью этот цвет покоряет плотную шерсть, уютный трикотаж и сияющий сатин.

Как интегрировать оттенок aqua blue в гардероб

Ввести такой яркий цвет в холодный сезон совсем несложно. Не обязательно сразу покупать объемное пальто или костюм с брюками.

Если вы только знакомитесь с этим трендом, начните с деталей. Шелковый платок, лакированные лоферы или небольшая сумка в стиле Y2K станут идеальным акцентом.



Образ с бирюзовой сумкой / фото из инстаграма

Лучшие цветовые сочетания с aqua blue

Скандинавские модницы советуют сочетать aqua blue со сливочно-желтым и насыщенным шоколадным. Это одно из самых интересных и дорогих сочетаний этого года.

Для сдержанного городского стиля смешивайте аква-синий с холодным серым или антрацитом. Так дуэт выглядит лаконично, современно и очень изысканно.

Если вы любите смелые контрасты, попробуйте сочетать aqua blue с глубоким бордовым или красной помадой. Игра холодных и теплых оттенков придает образу особого шарма.



С каким цветом сочетать бирюзовый / фото из инстаграма Блэр Эдди

Игра фактур для стильного образа

Главный секрет осеннего стиля – это контраст материалов. Свежий и легкий цвет особенно выигрышно смотрится на плотных осенних тканях.

Сочетайте объемные свитера, шерстяные пальто и кожаные детали с этим водным оттенком. Это придаст вашему образу глубины и современного шика.



Как носить бирюзовый осенью / фото из инстаграма

Не бойтесь экспериментировать и выбирайте то, в чем чувствуете себя уверенно и красиво. А если вы ищете свой стиль и пока это не очень получается, то вот вам несколько советов, проверенных модницами.