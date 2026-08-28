Вместо того чтобы прятаться в привычной нейтральной палитре, дизайнеры предлагают придать осенним дням свежести и энергии. Главным цветовым открытием сезона 2026 года стал оттенок aqua blue, пишет interia.
Это сияющий водный голубой с легким подтоном бирюзы. Если летом он ассоциировался исключительно с легкими платьями, то осенью этот цвет покоряет плотную шерсть, уютный трикотаж и сияющий сатин.
Как интегрировать оттенок aqua blue в гардероб
Ввести такой яркий цвет в холодный сезон совсем несложно. Не обязательно сразу покупать объемное пальто или костюм с брюками.
Если вы только знакомитесь с этим трендом, начните с деталей. Шелковый платок, лакированные лоферы или небольшая сумка в стиле Y2K станут идеальным акцентом.
Образ с бирюзовой сумкой / фото из инстаграма
Лучшие цветовые сочетания с aqua blue
Скандинавские модницы советуют сочетать aqua blue со сливочно-желтым и насыщенным шоколадным. Это одно из самых интересных и дорогих сочетаний этого года.
Для сдержанного городского стиля смешивайте аква-синий с холодным серым или антрацитом. Так дуэт выглядит лаконично, современно и очень изысканно.
Если вы любите смелые контрасты, попробуйте сочетать aqua blue с глубоким бордовым или красной помадой. Игра холодных и теплых оттенков придает образу особого шарма.
С каким цветом сочетать бирюзовый / фото из инстаграма Блэр Эдди
Игра фактур для стильного образа
Главный секрет осеннего стиля – это контраст материалов. Свежий и легкий цвет особенно выигрышно смотрится на плотных осенних тканях.
Сочетайте объемные свитера, шерстяные пальто и кожаные детали с этим водным оттенком. Это придаст вашему образу глубины и современного шика.
Как носить бирюзовый осенью / фото из инстаграма
Не бойтесь экспериментировать и выбирайте то, в чем чувствуете себя уверенно и красиво. А если вы ищете свой стиль и пока это не очень получается, то вот вам несколько советов, проверенных модницами.