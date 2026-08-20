Этот фирменный педикюр Рианны стал хитом 2026 года: его очень легко повторить

Один оттенок способен заменить целую коллекцию лаков. Он выглядит свежо в теплое время года и не теряет актуальности, когда погода меняется. В нем заложена идея чистоты, простоты и аккуратности, которая легко вписывается в повседневную жизнь.

Основательница Fenty Beauty, известная барбадосская певица Рианна, уже давно превратила один простой выбор в узнаваемый элемент своего стиля, пишет ELLE. Речь идет не о громком эксперименте, а о стабильной бьюти-привычке, которая из года в год не теряет актуальности.

Мы говорим о белом педикюре, который служит удачным точечным акцентом: он не перетягивает внимание на себя, но придает образу собранности и опрятности. Именно поэтому этот оттенок легко выходит за рамки сезонного тренда и остается уместным в любое время года.



Рианна всегда выбирает белый цвет для своего педикюра / фото из инстаграма

Простота здесь оказалась сильнейшей чертой. В условиях, когда тренды быстро меняются, такой выбор воспринимается как практичная формула, сочетающая свежесть, универсальность и минималистическую эстетику.

Личный мастер певицы Кимми Кис говорит, что Рианна определилась с этим цветом еще более десяти лет назад и за все это время изменила любимому молочно-белому оттенку буквально дважды. Представьте! Пока ее маникюр остается площадкой для ярких экспериментов и сложного дизайна, ноги всегда украшает чистый, безупречно свежий оттенок.



Белый педикюр, который всегда выбирает Рианна / фото из инстаграма

Даже в холодные месяцы, когда мы носим закрытую обувь, аккуратный белый педикюр остается прекрасным напоминанием о солнечных днях и выглядит изысканно на любом оттенке кожи.

Секреты и лайфхаки для идеального белого педикюра

Наносите лак очень тонкими слоями. Белый пигмент считается одним из самых капризных при нанесении. Чтобы избежать пятен, полос и пробелов, наносите покрытие несколькими максимально тонкими и равномерными слоями.

Выбирайте топовое покрытие против пожелтения. Главная проблема светлых ногтей – они быстро пачкаются от обуви и теряют привлекательный вид. Мастер Рианны использует специальное топовое покрытие с защитой от пятен (stain-resistant topcoat), которое надолго сохраняет блеск и белизну.

Обновляйте глянцевый финиш. Чтобы освежить педикюр через несколько недель после процедуры и предотвратить сколы, просто нанесите дополнительный слой прозрачного топа на чистые ногти. Это мгновенно вернет им вид, будто вы только что вышли из салона.



Белый педикюр в трендах 2026 года / фото из инстаграма

А если педикюр более сдержанный и лаконичный, то тогда можно поиграться с яркостью маникюра. Ловите идеи полосатого нейл-дизайна, который вернулся в моду.