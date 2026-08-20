Засновниця Fenty Beauty, відома барбадоська співачка Ріанна вже давно перетворила один простий вибір на впізнавану частину свого стилю, пише ELLE. Ідеться не про гучний експеримент, а про стабільну б’юті-звичку, яка з року в рік не втрачає сили.

Мова йде про білий педикюр, який працює як вдалий точковий акцент: він не перетягує увагу на себе, але додає образу зібраності та охайності. Саме тому цей відтінок легко виходить за межі сезонного тренду й залишається доречним у будь-яку пору року.



Ріанна завжди вибирає білий для свого педикюру / фото з інстаграму

Простота тут виявилася найсильнішою рисою. В умовах, коли тренди швидко змінюються, такий вибір читається як практична формула, що поєднує свіжість, універсальність і мінімалістичну естетику.

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Особиста майстриня співачки Кіммі Кіс каже, що Ріанна визначилася з цим кольором ще понад десять років тому й за весь цей час зрадила улюбленому молочно-білому тону буквально двічі. Уявіть! Поки її манікюр залишається майданчиком для яскравих експериментів та складного дизайну, ноги завжди прикрашає чистий, бездоганно свіжий відтінок.



Білий педикюр, який завжди обирає Ріанна / фото з інстаграму

Навіть у холодні місяці, коли ми носимо закрите взуття, охайний білий педикюр залишається чудовим нагадуванням про сонячні дні та має вишуканий вигляд на будь-якому тоні шкіри.

Секрети та лайфхаки для ідеального білого педикюру

Наносьте лак дуже тонкими шарами. Білий пігмент вважається одним із найкапризніших у нанесенні. Щоб уникнути плям, смуг та прогалин, накладайте покриття в кілька максимально тонких і рівномірних шарів.

Обирайте топове покриття проти пожовтіння. Головна проблема світлих нігтів – вони швидко брудняться від взуття та втрачають вигляд. Майстриня Ріанни використовує спеціальне топове покриття із захистом від плям (stain-resistant topcoat), яке зберігає сяйво та білизну надовго.

Оновлюйте глянцевий фініш. Щоб освіжити педикюр через кілька тижнів після процедури та запобігти сколам, просто нанесіть додатковий шар прозорого топу на чисті нігті. Це миттєво поверне їм вигляд, ніби ви тільки-но вийшли із салону.



Білий педикюр в трендах 2026 року / фото з інстаграму

А якщо педикюр більш стриманий та лаконічний, то тоді можна погратися з яскравістю манікюру. Ловіть ідеї смугастого нейл-дизайну, який повернувся в моду.