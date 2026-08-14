Цього літа смугастий манікюр дедалі частіше з’являється як альтернатива спокійним нюдовим покриттям чи мінімалістичному дизайну. У ньому немає зайвого пафосу, зате є відчутна графічність, яка добре працює і в повсякденних образах, і в більш продуманих б’юті-луках, пише Elle. До речі, графічний дизайн манікюр вже є в осінніх трендах.

У смугастому дизайні особливо помітні два напрями: один тяжіє до тонких, майже ювелірних ліній, а інший – до сміливіших контрастів і ширших смуг. Саме на цьому балансі між стриманістю та виразністю й тримається його популярність.



Різноколірний смугастий манікюр / фото з інстаграму

Такий манікюр легко підлаштувати під власний стиль: комусь пасуватиме майже непомітний варіант на прозорій або молочній основі, а комусь – яскраві поєднання з чітким ритмом ліній. Дизайн не перевантажує нігті, але все одно додає образу характеру.

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Смугастий графічний манікюр / фото з інстаграму

Варіанти смугастого манікюру на літо

Сезонний тренд розгортається одразу в кількох напрямах. Один з них – це акуратні вертикальні чи горизонтальні смужки, виконані в нейтральних відтінках. Такий варіант має делікатний вигляд і добре поєднується навіть із дуже мінімалістичним гардеробом.



Ніжний манікюр зі смужками / фото з інстаграму

Інший підхід – більш помітний. Тут у хід ідуть контрастні кольори, нестандартна товщина ліній і графічні комбінації, які вже стають повноцінним акцентом у манікюрі. Саме тому смугастий дизайн легко адаптується і під відпустку, і під офісний ритм, і під вечірній вихід.



Модний манікюр на літо зі смужками / фото з інстаграму

Мінімалістичне покриття ще не зникло з радарів, але смугастий нейл-арт пропонує більше свободи без відчуття хаосу. Він зберігає чистоту форми, однак додає руху та візуальної гри, якої часто бракує однотонним нігтям.



Варіант манікюру зі смужками / фото з інстаграму

Крім того, цей дизайн має ідеальний вигляд на різній довжині нігтів. На коротких він може підкреслити охайність, а на довших – дати більше простору для графіки.

На літо також можна вибрати яскравий фруктовий градієнт як дизайн манікюру – у вас ще є час його встигнути засвітити на відпочинку.