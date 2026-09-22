Тыквенный латте на ногтях: уютнее этого маникюра не найти

Подготовьте свои ноготки к самому уютному и благородному оттенку – тыквенному латте. Этот маникюр даже не нужно называть трендовым, ведь он всегда в списке желаемых.

Мы часто рассказываем вам о самых актуальных трендах в сфере нейл-арта, которые меняются со скоростью света. Однако есть некоторые оттенки, такие как бордовый, красный, черный и коричневый, которые уже стали классикой. К ним мы смело можем отнести этот приятный насыщенный, но не слишком яркий оттенок – оттенок тыквы, смешанной с молочной пенкой. Ммм... выглядит так же привлекательно и аппетитно, как и тыквенный латте на вкус.

Как создать маникюр "тыквенный латте"

Оттенков и вариаций на самом деле может быть сколько угодно. Это может быть более насыщенный цвет, близкий к темно-красному, оранжево-желтому или насыщенному оранжевому. Можно добавить немного золота для гламура, можно сочетать с миниатюрными рисунками, которые также интересно смотрятся на ногтях.



Маникюр в цвете "тыквенное латте" / Фото из инстаграма Nails By Alessandra



Оттенок тыквенного латте на ногтях / Фото из инстаграма Samantha Jade

Что особенно здорово – тыквенный латте прекрасно смотрится как на длинных, так и на коротких ногтях любой формы. Миллионы довольных клиенток салонов красоты – тому доказательство.



Модный оттенок маникюра на осень 2026 / Фото из инстаграма Mateja Novakovic

Чтобы получить именно тот желанный результат, просто объясните мастеру свои пожелания или покажите референс. Спросите о нежных оранжевых оттенках с теплым коричневым или молочным подтоном – они выглядят наиболее уютно.



Модный маникюр в оранжевых оттенках с тыквенным цветом / Фото из инстаграма The nail lologist

Если вы хотите добиться более нежного эффекта, попросите добавить молочную базу или сделать градиент, где насыщенный тыквенный цвет плавно переходит в молочный. А для более сдержанного варианта отлично подойдет матовое покрытие – оно придает этому цвету особую бархатистую текстуру.

Ранее 24 Канал уже собрал коллекцию самых трендовых вариантов нейл-арта на эту осень. Сохраняйте себе в закладки.

Модный маникюр на осень 2026 года – оттенок тыквенного латте стал осенней классикой – как его воспроизвести

Если ищете новую идею для свежего осеннего маникюра, то оттенок тыквенного латте – это ваш вариант. Он уютный, приятный, благородный и очень стильный. Смотрите фото.