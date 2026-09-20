Роскошный маникюр, покоривший сердца модниц этой осенью: его обожает Хейли Бибер

Осенью модницам всегда хочется сделать ногти в уютных и теплых оттенках. Обновленная версия знаменитого маникюра от Хейли Бибер предлагает изысканную альтернативу ярким дизайнам, которая подойдет каждой.

Как сообщает издание Myself, знаменитый дизайн "glazed donut hails", который популяризировала Хейли Бибер, получил новую стильную интерпретацию. Ванильный хром стал более сдержанным, теплым и еще более универсальным вариантом для повседневного образа.

Самый элегантный маникюр осени 2026 года

Главная особенность "vanilla chrome nails" заключается в мягкой кремовой основе с легким теплым подтоном. Благодаря этому покрытие выглядит максимально естественно, но с добавлением роскошного перламутрового сияния.

Этот дизайн подходит для любой длины и формы ногтей, однако лучше всего смотрится на длинной миндалевидной форме. Специальная пудра с жемчужным эффектом создает мягкий перелив, который визуально удлиняет пальцы и придает рукам ухоженный вид.

Что интересно, создать такой дизайн можно даже без сложного гель-лакового покрытия. Для обычного маникюра достаточно выбрать кремовый лак и перекрыть его топом с перламутровым шиммером.

Хромированные ногти – стильный маникюр на осень 2026 / Фото Pinterest

Как повторить трендовый маникюр дома

Чтобы повторить "глазурованные ногти" самостоятельно дома, сначала придайте своим ногтям желаемую форму. В частности, это может быть миндаль или короткий квадрат. Затем тщательно очистите ногтевую пластину и нанесите базовое покрытие для защиты и лучшего сцепления материала.

Далее нанесите на ногти кремовый лак в два слоя и просушите их под лампой. После этого нанесите топовое покрытие без липкого слоя и снова зафиксируйте.

Сразу после просушки, пока ногти еще теплые, втрите пудру с помощью аппликатора для теней. Удалите остатки пигмента мягкой кисточкой и закрепите результат топом.

Какой маникюр сделать осенью – идеи дизайна / Фото Pinterest

Многие девушки сталкиваются с тем, что хромированная пудра вместо зеркального блеска начинает просто сиять мелкими блестками. Это происходит из-за использования топа с липким слоем, который препятствует равномерному распределению пигмента.

Чтобы этого избежать, выбирайте топ с пометкой "без липкого слоя". Также не наносите слишком много средства, чтобы покрытие оставалось легким и аккуратным.

На днях мы рассказывали о красивом маникюре, который омолаживает руки.