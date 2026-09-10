Элегантность до кончиков пальцев: 6 главных трендов осеннего педикюра 2026

С наступлением прохлады мы прячем ноги в уютные ботинки и туфли, но это не повод забывать о регулярном педикюре. Ухоженные ноготки и глубокие осенние дизайны дарят чувство уверенности и поднимают настроение каждый день.

Начало осени – это тот период, когда на смену открытым босоножкам приходят модные сетчатые балетки, элегантные туфли с открытым носком и уютная закрытая обувь. Однако переход к прохладной сезонной палитре вовсе не означает, что стоит отказываться от процедур по уходу за собой. Глубокие, насыщенные и изысканные осенние оттенки лаков выглядят утонченно на пальчиках ног, пишет Who What Wear. Рассказываем о главных трендах в педикюре.

1. Прозрачный глянец

Идеальное решение для поклонниц минимализма и концепции естественной красоты. Прозрачное верхнее покрытие с суперглянцевым финишем мгновенно придает ногтям ухоженный и здоровый вид. Такой педикюр выполняется за считанные минуты и прекрасно сочетается с любой парой обуви.



Модный глянцевый педикюр / Фото с Pinterest

2. Лесной зеленый

Эффектный темный зеленый оттенок с легким металлическим отблеском придает образу особой загадочности. Он выглядит изысканно в сочетании с черными джинсами, кожаными деталями и лаконичными балетками.



Сине-зеленый педикюр на осень 2026 / Фото с Pinterest

3. Классический черный

Темное глянцевое покрытие – это беспроигрышная классика для осенне-зимнего гардероба. Черный педикюр подчеркивает элегантность и придает наряду сдержанного шика.



Черный педикюр / Фото с Pinterest

4. Нежный молочный

Молочно-белые оттенки давно вышли за рамки сугубо летнего тренда. Осенью полупрозрачное молочное покрытие создает мягкий контраст с уютными осенними вещами и выглядит в духе тихой роскоши.

Модный оттенок педикюра на осень 2026 / Фото с Pinterest

5. Яркий красный

Классический красный акцент на пальчиках ног придает игривости и утонченного шарма. Особенно стильно сочные красные оттенки смотрятся, когда деликатно выглядывают из выреза монохромных туфель или балеток.



Черный педикюр на осень 2026 года / Фото с Pinterest

6. Глубокий бордо

Благородный цвет гнилой вишни или бордо – главный осенний фаворит, который остается вне времени. Он безупречно сочетается с темно-синим денимом и теплыми вязаными текстурами.



Тренды в педикюре 2026 / Фото с Pinterest

Если вы ищете актуальные идеи не только для ногтей на ногах, но и хотите добавить игривые акценты в образ в целом, обратите внимание на еще один горячий тренд сезона – модный маникюр в горошек.