Главный тренд осени: стильные способы носить клетчатый принт в этом сезоне

Осенний гардероб трудно представить без уютной клетки, ведь именно этот принт каждый год возглавляет списки главных трендов. Клетка придает нарядам особого шика, легко сочетается с другими узорами и идет абсолютно всем.

Клетка популярна, в первую очередь, потому что она невероятно гибкая, изящная и элегантная. Ее можно использовать в самых смелых экспериментах, и, поверьте, у вас все получится. Рассказываем, как можно начать знакомство с клеткой.

Почему клетка должна быть в гардеробе

Этот принт очень часто ассоциируется именно с осенним гардеробом. Он изящный, элегантный, легко сочетается с другими геометрическими принтами, цветочным рисунком, абстракцией, прекрасно комбинируется с вещами из других стилей.



Стильный осенний образ с клетчатой рубашкой / Фото из инстаграма Victoria Budman

Вот, например, образ Зендеи, в котором она сочетала клетчатую юбку-миди и красный спортивный джерси с номером "39". Казалось бы, эти вещи из разных, абсолютно противоположных стилей, но они очень удачно сочетаются друг с другом.

Зендея в клетчатой юбке и спортивном лонгсливе: смотрите фото

Классическая клетка удачно подстраивается под любое настроение. В дуэте с приталенным блейзером она придает образу сдержанной элегантности, с кожаным бомбером выглядит непринужденно и расслабленно, а в нетипичных цветах или объемных пропорциях приобретает ультрасовременное звучание. Этот принт способен расставить стильные акценты в базовом аутфите или даже сам стать его главной изюминкой, придавая луку характера без лишних усилий.

Как стильно носить клетку

Клетка может быть выполнена в совершенно разных фактурах, цветах и формах. Вот несколько идей, как ее можно стильно стилизовать осенью:

выбирайте интересные модели – объемная юбка с воланами, широкие штаны-палаццо, клетчатый жакет с широкими плечами могут стать настоящей находкой;

не бойтесь цветов – осенью не нужно ограничиваться только коричневыми, бежевыми, черными и бардовыми оттенками. Клетка может быть яркой;

играйте с контрастами – вы можете надеть клетчатую юбку из плотной ткани и рубашку из легкой полупрозрачной ткани;

добавляйте в образ аксессуары, которые будут перекликаться с цветами клетки. Это классный прием, которым часто пользуются стилисты.

Как носить клетку интересно и ярко: смотрите фото

Клетчатая юбка с бежевым жакетом: смотрите фото

В тренды также неожиданно ворвался еще один интересный и оригинальный принт, который заменит леопардовый и любой другой животный рисунок.