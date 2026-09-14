Забудьте о тонкой полоске и школьной форме: 5 самых модных трикотажных трендов этой осени

Базовый теплый свитер в прохладную погоду часто кажется надежным, но в то же время скучным решением. По словам Андре Тана, носить обычный свитер осенью – все равно что есть гречку без масла: вроде бы и сытно, и тепло, и удобно, но никакого эстетического удовольствия образ не доставляет.

Специально для тех, кто не хочет выглядеть как человек, который просто укутался в домашнее одеяло и поспешил по делам, модельер в своем инстаграме рассказал о модном трикотаже на осень. Он способен придать гардеробу изысканности, индивидуальности и современного шика.

Стильный трикотаж на осень 2026

Один из главных осенних трендов 2026 года – трикотажное поло, популярность которого, как отмечает Андре Тан, существенно подогрел культовый бренд Miu Miu. Дизайнер отмечает, что всего одна лаконичная деталь, а именно характерный воротник, сразу структурирует силуэт и делает повседневный образ более сдержанным и престижным. Стилист советует смело сочетать его со свободными джинсами, строгими классическими штанами, женственными юбками или даже надевать в качестве первого слоя под структурированный жакет.

Модный образ на осень 2026 / Фото Pinterest

Очередное стильное переосмысление получил кардиган с выразительными пуговицами. По словам эксперта, эта вещь давно перестала быть исключительно спасительным слоем одежды, который накидывают на плечи только из-за внезапного похолодания. Теперь это заметный самостоятельный элемент аутфита. Андре Тан рекомендует обратить внимание на варианты с массивными акцентными пуговицами, объемной рельефной фактурой или кроем, четко подчеркивающим талию. Ведь такой акцент сейчас чрезвычайно популярен. Более того, модельер предлагает также носить подобный кардиган как самостоятельный верх прямо на голое тело.

Кардиган на осень / Фото Pinterest

Изменения коснулись и классических принтов. Модный эксперт призывает забыть о скромной и скучной тонкой полоске, ведь сейчас в топе уверенно держится широкая, заметная и контрастная полоска. Как подчеркнул специалист, такой рисунок моментально задает настроение всему комплекту и добавляет необходимую фактуру. Благодаря этому образ не кажется банальным, даже если надеть такой свитер с самыми простыми повседневными джинсами.

Стильный принт, который будет в моде осенью 2026 года / Фото Pinterest

Возвращает себе статус абсолютного хита легендарный геометрический узор из ромбов – аргайл. Стилист подчеркивает, что современный аргайл сейчас работает как выразительный ретроакцент. Как отметил Андре Тан, безупречно смотрятся уютные жилетки, кардиганы и трикотажные поло с большими, смелыми графическими рисунками.

Какой свитер носить осенью – советы Андре Тана / Фото Pinterest

Для тех, кто стремится выглядеть безупречно и дорого без длительных утренних экспериментов перед зеркалом, модельер советует обратить внимание на свитер со встроенным шарфом или сложной драпировкой. Как утверждает дизайнер, это гениальный крой, избавляющий от необходимости ломать голову над многослойностью. Ведь изящный узел или драпировка сами по себе создают вокруг шеи сложную архитектурную форму, которая мгновенно делает образ более дорогостоящим.

Стильный свитер на осень 2026 / Фото Pinterest

В заключение Андре Тан оставил универсальное правило для выбора любого трикотажа – ткань ни в коем случае не должна быть слишком тонкой.

Кстати, если вы хотите выглядеть моложе, ранее мы рассказывали о модных вещах на осень, которые омолаживают.