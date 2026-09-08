Красноречивый "Картель" и YSL за 2600 евро: украинцы бурно обсуждают образы "Музы" в суде

Скандальная операция "Карфаген" раскрыла украинцам не только схемы с мошенническими колл-центрами, но и новую "икону стиля" среди подозреваемых. 24-летняя Елизавета Ивахненко, которую в материалах дела НАБУ называют "Музой", превратила заседание Высшего антикоррупционного суда в свое собственное дефиле.

В то время как прокуроры просили залог в десятки миллионов гривен, а следователи цитировали крик души Елизаветы Ивахненко из телефонных прослушиваний – "У меня тут "Порше", "Лоро Пиана", часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?" – девушка показала присутствующим свой роскошный гардероб.

Первый выход: роскошный Yves Saint Laurent и "Картель"

На первое судебное заседание "Муза" явилась в кожаной куртке французского дома Yves Saint Laurent стоимостью около 2,6 тысячи евро (более 130 тысяч гривен). Впрочем, после того как в соцсетях украинцы взорвались волной критики в адрес такого эффектного "антикоррупционного" наряда, девушка решила снять верхнюю одежду.



"Муза" в зале суда / Фото: Центр противодействия коррупции



Куртка Yves Saint Laurent, в которой "Муза" появилась в зале суда / скриншот с сайта бренда

Под роскошной курткой Ивахненко оказалась футболка от украинского бренда, название которого в зале суда звучало почти как искреннее признание – Cartel 13 за 2890 гривен. Очень красноречиво.



Елизавета Ивахненко в футболке Cartel 13 / Фото: Центр противодействия коррупции



Футболка Cartel 13, в которой "Муза" была в зале суда / скрин из Stories

Второй выход: украинский апсайкл перед отправкой в СИЗО

На следующее заседание, где Ивахненко выбирали меру пресечения, она выбрала более сдержанный, но не менее дорогой образ. Елизавета надела жакет от украинского апсайкл-бренда STARCHAK стоимостью 13 600 гривен.



"Муза" в жакете от STARCHAK / скриншот из видео

Комментарии украинцев в соцсетях – это отдельный вид искусства:

"Я так понимаю, это ее скромный наряд";

"Интересно, сколько стоит этот лук на заседаниях? Просто интересно, потому что красиво. Куртка вообще выглядит как из "высокой моды". Без зависти, еще раз, очень интересно: что и по какой цене?";

"Какая модная куртка";

"Резинка от труханов на голове какого бренда? Я не узнаю без логотипа!";

"Самый скромный наряд, который удалось найти в гардеробе на сегодняшний день".

Иронично этот каштановый жакет с графическими рукавами вышел в рамках коллекции "Знай свой "угол":



Жакет STARCHAK, в котором "Муза" была на суде / скриншот сайта бренда

Похоже, стиль за сотни тысяч гривен убедил судей: прямо из зала суда "Музу" отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен. Как отмечают пользователи соцсетей, это тот самый случай, когда фраза о "роскошной жизни" из прослушиваний нашла свое прямое подтверждение в зале суда.

Но чтобы выглядеть стильно, изысканно и дорого, необязательно покупать вещи люксовых брендов. Достаточно создать капсульный гардероб из базовых вневременных элементов.