Поки прокурори просили заставу у десятки мільйонів гривень, а слідчі цитували крик душі Єлизавети Івахненко з телефонних прослуховувань – "У мєня тут "Порше", "Лоро Піана", часи, браслети, сумки, шуби. Мнє всьо надо удалять?" – дівчина демонструвала присутнім свій лакшері гардероб.

Перший вихід: люксовий Yves Saint Laurent та "Картель"

На перше судове засідання "Муза" з'явилася у шкіряній куртці французького дому Yves Saint Laurent вартістю близько 2,6 тисячі євро (понад 130 тисяч гривень). Втім, після того, як у соцмережах українці вибухнули хвилею критики щодо такого ефектного "антикорупційного" аутфіту, дівчина вирішила зняти верхній одяг.



"Муза" у залі суду / Фото Центр протидії корупції



Куртка Yves Saint Laurent, в якій була "Муза" в залі суду / скрин з сайту бренду

Під люксовою курткою Івахненко виявилася футболка від українського бренду, назва якого в залі суду звучала майже як щиросердечне зізнання – Cartel 13 за 2890 гривень. Дуже красномовно.



Єлизавета Івахненко у футболці Cartel 13 / Фото Центр протидії корупції



Футболка Картель 13, в якій "Муза" була в залі суду / скрин сториз

Другий вихід: український апсайкл перед відправленням до СІЗО

На наступне засідання, де Івахненко обирали запобіжний захід, вона вибрала більш стриманий, але не менш дорогий образ. Єлизавета одягла жакет від українського апсайкл-бренду STARCHAK вартістю 13 600 гривень.



"Муза" у жакеті від STARCHAK / скрин відео

Коментарі українців у соцмережах – це окремий вид мистецтва:

"Я так розумію, це її скромне вбрання";

"Цікаво, вартість "looks" на засіданнях? Просто цікаво, бо гарно. Курточка так взагалі виглядає на "високу моду". Без заздрості, ще раз, дуже цікаво шо-по-чому?";

"Яка модна фешн куртка";

"Резинка від труханів на голові якого бренду? Я не впізнаю без логотипу!";

"Самий скромний прикид який вдалося знайти в гардеробі на сьогоднішній день".

Іронічно цей каштановий жакет з графічними рукавами вийшов в рамках колекції "Знай свій "кут":



Жакет STARCHAK, в якому "Муза" була на суді / скрин сайту бренду

Схоже, стиль за сотні тисяч гривень переконав суддів: прямо з зали суду "Музу" відправили до СІЗО із можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень. Як зазначають користувачі соцмереж, це той самий випадок, коли фраза про "люксове життя" з прослуховувань знайшло своє пряме підтвердження у судовій залі.

Але щоб мати стильний, вишуканий та дорогий вигляд, необов'язково купувати речі люксових брендів. Достатньо створити капсульний гардероб із базових позачасових елементів.